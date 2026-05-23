¡Hay juego en el Zulia! Brillantes evitó la eliminación y Guaiqueríes puso contra las cuerdas a Trotamundos

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La postemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) no da tregua ni espacio para el parpadeo. Cuando algunos equipos parecían tener el camino libre hacia la siguiente ronda, la paridad del circuito nacional emergió con fuerza para regalar una jornada de cuartos de final electrizante, donde el orgullo de las franquicias obligó a reescribir los pronósticos y a extender las batallas sobre el tabloncillo.

Los escenarios regionales se convirtieron en auténticas ollas de presión, demostrando que en estas instancias definitivas ningún rival se rinde antes del bocinazo final.

Zulia se queda en vilo: Brillantes frena la celebración de Gaiteros

El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo se vistió de gala para lo que podía ser la clasificación del actual campeón, pero Brillantes del Zulia tenía un plan diferente. En un final no apto para cardíacos, la maquinaria purpurada derrotó 82-80 a Gaiteros del Zulia, evitando la eliminación y forzando al menos un compromiso más en el derbi marabino.

La gran figura del encuentro fue Wilklemar Gómez, quien se transformó en el héroe de la jornada al encestar con total frialdad dos tiros libres en los segundos finales para sentenciar el marcador. Gómez finalizó con 15 unidades, la misma cantidad que aportó Mike Henry junto a sus 10 rebotes y 4 asistencias. Por Brillantes también destacó Amorie Archibald con 18 tantos, haciendo estéril el esfuerzo combinado de Nazhiah Carter (21) y Luis "Tapipa" Duarte (19) por los musicales.

La Tribu reacciona y pone contra las cuerdas al Expreso

Por otra parte, Guaiqueríes de Margarita dio un golpe de autoridad fundamental en sus aspiraciones al imponerse con pizarra de 75-64 sobre Trotamundos de Carabobo. Tras haber encajado dos derrotas consecutivas, el conjunto insular basó su éxito en un sólido planteamiento defensivo que maniató las principales armas de su rival.

El ataque de la Tribu estuvo comandado por la segunda unidad: Juan Guerrero y Pedro Chourio asumieron el protagonismo viniendo desde el banco para anotar 16 puntos cada uno, respaldados por 11 tantos de José Ascanio.

Por Trotamundos, Yohaner Sifontes lideró la resistencia con 22 cartones y 5 rebotes, pero la falta de acompañamiento ofensivo dejó la serie 3-2 a favor de Margarita.

La acción de estas emocionantes llaves continuará este domingo 24 de mayo con duelos de vida o muerte en Maracaibo y La Asunción.

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