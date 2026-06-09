Final SPB 2026: Marinos y Guaiqueríes reavivan una histórica rivalidad por el título

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Por Andrea Matos Viveiros

Marinos de Anzoátegui y Guaiqueríes de Margarita definieron sus refuerzos en el Draft y se preparan para una serie que revive una de las rivalidades más recordadas del baloncesto venezolano. Y tú vivirás toda la emoción por Meridiano Televisión, el canal d ellos especialistas en deportes.

Una final con historia y cuentas pendientes

La emoción de la SPB alcanza su punto más alto con la serie por el campeonato entre Marinos de Anzoátegui y Guaiqueríes de Margarita. Este lunes se realizó el Draft de la Gran Final 2026, en el que cada organización tuvo la oportunidad de incorporar una pieza adicional para fortalecer su plantilla de cara al duelo definitivo.

El enfrentamiento tendrá un ingrediente especial: será apenas la segunda vez que ambas franquicias se midan en una final. La primera ocurrió en 1991, cuando Marinos se quedó con el título tras imponerse 4-2 en una serie que quedó grabada en la historia del baloncesto nacional.

Ahora, 35 años después, la rivalidad vuelve a escena. La Gran Final comenzará en el Guaiqueríes Arena, escenario donde arrancará la lucha por la corona de la SPB 2026.

Calendario de juegos

Jueves 11 de junio: Guaiqueríes de Margarita vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:30 p.m.

/ Inicio 7:30 p.m. Viernes 12 de junio: Guaiqueríes de Margarita vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:30 p.m.

/ Inicio 7:30 p.m. Lunes 15 de junio: Marinos de Anzoátegui vs Guaiqueríes de Margarita / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Martes 16 de junio: Marinos de Anzoátegui vs Guaiqueríes de Margarita / Inicio 7:00 p.m.

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