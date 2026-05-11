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Final Copa SPB 2026 EN VIVO: Gaiteros del Zulia vs Cocodrilos de Caracas por Meridiano Televisión

La historia del baloncesto venezolano se escribe esta noche por Meridiano Televisión

Por

Valentina Carrara
Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 11:11 am
Final Copa SPB 2026 EN VIVO: Gaiteros del Zulia vs Cocodrilos de Caracas por Meridiano Televisión
Gaiteros del Zulia / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

Gaiteros del Zulia y Cocodrilos de Caracas chocan por el título de la primera edición de la Copa SPB en un duelo que promete emociones de principio a fin por Meridiano Televisión.

La Gran Final de la Copa SPB 2026 se vive este lunes 11 de mayo a las 7:00 PM desde el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo de Parque Miranda. Meridiano Televisión llevará toda la emoción en señal abierta gratuita y en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go y ABA TV Go.

Gaiteros del Zulia y Cocodrilos de Caracas disputarán la Gran Final de la Copa SPB 2026 en un enfrentamiento histórico que paralizará al país. Dos organizaciones legendarias se medirán cara a cara por el campeonato en la primera edición del torneo, con el orgullo y la gloria en juego.

El encuentro se celebrará hoy lunes 11 de mayo, con balón al aire a las 7:00 PM. Sintoniza Meridiano Televisión y no te lo pierdas.

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