Final Copa SPB 2026 EN VIVO: Gaiteros del Zulia vs Cocodrilos de Caracas por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

Gaiteros del Zulia y Cocodrilos de Caracas chocan por el título de la primera edición de la Copa SPB en un duelo que promete emociones de principio a fin por Meridiano Televisión.

La Gran Final de la Copa SPB 2026 se vive este lunes 11 de mayo a las 7:00 PM desde el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo de Parque Miranda. Meridiano Televisión llevará toda la emoción en señal abierta gratuita y en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go y ABA TV Go.

Gaiteros del Zulia y Cocodrilos de Caracas disputarán la Gran Final de la Copa SPB 2026 en un enfrentamiento histórico que paralizará al país. Dos organizaciones legendarias se medirán cara a cara por el campeonato en la primera edición del torneo, con el orgullo y la gloria en juego.

El encuentro se celebrará hoy lunes 11 de mayo, con balón al aire a las 7:00 PM. Sintoniza Meridiano Televisión y no te lo pierdas.