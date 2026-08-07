EXCLUSIVA MERIDIANO: ¡Con novedades! La LBN tiene fecha de inicio de campeonato y pretemporada

La Liga de Baloncesto Nacional (LBN) ha presentado importantes anuncios, de forma EXCLUSIVA a Meridiano, de cara a su temporada inaugural, ampliando información respecto a lo comentado anteriomente por esta vía.
El dato central para todos los fanáticos y la prensa deportiva es que el 1er Campeonato de la LBN comenzará oficialmente el 01 de octubre, dando inicio a una nueva era en el baloncesto profesional.
Calendario clave de la temporada inaugural de la LBN
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15 de septiembre: Inicio oficial de las pretemporadas para todos los equipos participantes.
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01 de octubre: Salto entre dos del partido inaugural y comienzo del torneo regular.
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31 de enero de 2027: Fecha contemplada para un eventual 7mo juego de la gran final.
Novedades del reglamento y formato de juego
Además de definir la fecha de inicio de la liga, la LBN anunció normas orientadas al espectáculo y la formación de talento joven:
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Partidos 3x3 preliminares: Antes de cada encuentro oficial 5x5, se disputará un juego en modalidad 3x3.
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Regla de jugadores importados: Durante la fase eliminatoria, los equipos solo podrán contar con un jugador importado en cancha.
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Desarrollo de talento: Cada plantilla deberá incorporar al menos a un jugador U-19, quien disputará un mínimo obligatorio de cinco (05) minutos por partido.