EXCLUSIVA MERIDIANO: ¡Con novedades! La LBN tiene fecha de inicio de campeonato y pretemporada

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La Liga de Baloncesto Nacional (LBN) ha presentado importantes anuncios, de forma EXCLUSIVA a Meridiano, de cara a su temporada inaugural, ampliando información respecto a lo comentado anteriomente por esta vía.

El dato central para todos los fanáticos y la prensa deportiva es que el 1er Campeonato de la LBN comenzará oficialmente el 01 de octubre, dando inicio a una nueva era en el baloncesto profesional.

Calendario clave de la temporada inaugural de la LBN

15 de septiembre: Inicio oficial de las pretemporadas para todos los equipos participantes.

01 de octubre: Salto entre dos del partido inaugural y comienzo del torneo regular.

31 de enero de 2027: Fecha contemplada para un eventual 7mo juego de la gran final.

Novedades del reglamento y formato de juego

Además de definir la fecha de inicio de la liga, la LBN anunció normas orientadas al espectáculo y la formación de talento joven: