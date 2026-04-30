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La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 no detiene su marcha y, gracias al respaldo del BNC, la fanaticada caraqueña vive de cerca la racha imbatible de Cocodrilos de Caracas. En una semana donde la adrenalina llegó al máximo, el equipo de la capital consolidó su liderazgo en la tabla, reafirmando por qué son el conjunto a vencer en esta temporada.

Luis Montero: El nuevo protagonista de la semana

La excelencia en la cancha merece un respaldo sólido. En esta novena semana de acción, el alero Luis Montero ha sido distinguido por la prensa acreditada como el Jugador Más Valioso (MVP). Montero toma el testigo de su compañero Luis Diego Colón, demostrando que el éxito de los "saurios" es un esfuerzo colectivo de alto nivel.

Con una actuación integral que combinó defensa asfixiante y una ofensiva oportuna, Montero se une a la élite de la liga, manteniendo a Cocodrilos con el impulso necesario para buscar el campeonato.

Disfruta cada canasto con la eficiencia del BNC

Para el fanático que llena el Parque Naciones Unidas, la rapidez es clave tanto dentro como fuera de la pintura. Es por eso que el BNC se convierte en el aliado estratégico del espectador, ofreciendo soluciones financieras que permiten disfrutar del juego sin contratiempos.

A través de la robusta plataforma de Pago Móvil BNC y su banca digital, los usuarios pueden gestionar sus consumos en taquillas y comercios aliados con la misma velocidad que un contragolpe de Montero. La seguridad y confianza que brinda el BNC aseguran que tu única preocupación sea celebrar el próximo triple del equipo saurio.

Estadísticas que impulsan la pasión

Mientras Luis Diego Colón se mantiene como el máximo anotador del torneo con 23.6 puntos por partido y 44 triples, la llegada de Montero al cuadro de honor semanal fortalece el favoritismo de la capital.

¡Sigue apoyando a Cocodrilos en esta ruta ganadora y optimiza tu experiencia con el respaldo del BNC, la banca que impulsa el talento nacional!