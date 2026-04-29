Barquisimeto y Puerto La Cruz serán las sedes de Venezuela en la ruta al Mundial 2027

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La FVB confirmó que la selección nacional regresará a casa para disputar partidos cruciales de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027. El Domo Bolivariano de Barquisimeto y el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz han sido los escenarios elegidos para recibir la tercera ventana y un duelo reprogramado ante Colombia.

El equipo dirigido por Francisco Segura, que actualmente posee un récord de 1-2 en el Grupo C, buscará su pase a la segunda ronda con el siguiente calendario:

30 de junio: vs. Colombia (Domo Bolivariano, Barquisimeto)

02 de julio: vs. Brasil (Domo Bolivariano, Barquisimeto)

06 de julio: vs. Chile (Gimnasio Luis Ramos, Puerto La Cruz)

Venezuela mantiene un registro impecable de 3-0 en el Domo Bolivariano en competiciones oficiales. Por su parte, la "Caldera del Diablo" en Anzoátegui volverá a ser sede de la selección tras cuatro años, recibiendo el cierre de esta fase ante Chile.