Xavi Pascual ejecuta su cláusula de rescisión y dejará el Barça Basket

Suscríbete a nuestros canales

El Palau Blaugrana se enfrenta a un inesperado e impactante terremoto institucional en el tramo definitivo del año. El FC Barcelona emitió un comunicado oficial confirmando que el director técnico del primer equipo de baloncesto, Xavi Pascual, ha notificado formalmente a la junta directiva su decisión de romper de manera unilateral su relación contractual, haciendo efectiva la cláusula de salida estipulada en su documento una vez concluya la temporada.

La noticia ha caído como un balde de agua fría en las oficinas del club catalán, puesto que el laureado entrenador de Gavà se encontraba vinculado a la entidad azulgrana a largo plazo, con un contrato de vigencia hasta el año 2028.

Un rescate de emergencia con fecha de caducidad

Con esta sorpresiva resolución, Pascual dará por finalizada su segunda andadura al frente de la pizarra del Barça. Esta breve etapa comenzó hace tan solo unos meses, concretamente el 17 de noviembre de 2025, cuando aceptó el monumental reto de asumir las riendas de una plantilla sumida en una severa crisis deportiva e institucional.

Si bien los despachos albergaban la total expectativa de edificar un proyecto sólido de cara al mercado de verano, los reportes provenientes de la prensa española sugieren que una propuesta económica astronómica y sumamente tentadora desde el baloncesto de Dubái terminó por inclinar la balanza para que el estratega decidiera desvincularse del proyecto culé de forma anticipada.

Foco absoluto en la Liga Endesa antes del adiós

Pese al impacto del anuncio y a las inevitables especulaciones sobre su sucesor (con nombres de la talla de Zeljko Obradovic ya sonando con fuerza en el entorno de la Ciudad Condal), ambas partes han manifestado su firme intención de despedirse de la mejor manera posible en las semanas que restan de competición.

Para esclarecer los motivos de su inesperada marcha, responder a las inquietudes del barcelonismo y atajar la marea mediática que rodea el futuro de la sección de baloncesto, el propio Xavi Pascual comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa oficial convocada para este jueves en las instalaciones del club.