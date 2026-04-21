Pedro Martínez hace historia en el baloncesto europeo

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El baloncesto continental se rinde ante la maestría estratégica de Pedro Martínez. El actual timonel del Valencia Basket ha sido anunciado oficialmente como el ganador del trofeo Alexander Gomelskiy al Entrenador del Año en la EuroLeague, el galardón más alto al que puede aspirar un técnico en el ecosistema del baloncesto europeo.

Este reconocimiento no es casualidad. Martínez ha liderado al conjunto "taronja" a una temporada regular de ensueño, alcanzando un récord histórico de 25-13, lo que les permitió asegurar la segunda posición de la tabla y consolidarse como uno de los proyectos más sólidos del continente.

El Rey de los banquillos

Con esta distinción, Pedro Martínez inscribe su nombre en los libros de récords con una gesta que nadie había logrado antes. Se convierte en el primer entrenador en la historia que logra ganar el premio al mejor técnico en las tres competiciones principales de Europa:

EuroLeague (2026): Trofeo Alexander Gomelskiy con Valencia Basket. EuroCup: Galardonado previamente por su excelencia en el torneo. Basketball Champions League (2022): Mejor entrenador tras su brillante etapa con el BAXI Manresa.

La Liga Endesa: Cuna de los mejores

El éxito de Martínez es un reflejo directo de la competitividad de la Liga Endesa (ACB), considerada por muchos como la mejor liga nacional del mundo fuera de la NBA. Es en este entorno de máxima exigencia donde Martínez ha pulido su filosofía de juego, la cual ahora lo corona como el mejor de Europa.

Para la afición venezolana, este premio tiene un sabor especial. En Meridiano TV, nos enorgullece ser la casa oficial de la Liga Endesa, permitiendo que todos los fanáticos sigan de cerca el trabajo de figuras de la talla de Pedro Martínez y el despliegue de talento de los clubes españoles semana tras semana.

El premio, votado por los propios entrenadores de la competición, reconoce no solo los resultados, sino la capacidad táctica y el liderazgo. Al recibir el Gomelskiy, Martínez se une a una lista de leyendas del baloncesto mundial, reafirmando que el banquillo del Valencia Basket está en las mejores manos posibles para afrontar la fase decisiva de la temporada.