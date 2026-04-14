Meridiano Televisión transmite en vivo la emoción del baloncesto español este abril

Disfruta gratis en señal abierta y streaming de los mejores partidos de la liga española de baloncesto

Por

Meridiano

Martes, 14 de abril de 2026 a las 03:16 pm
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

MoraBanc Andorra, UCAM Murcia, Hiopos Lleida, FC Barcelona Baloncesto, Unicaja Málaga, Valencia Basket y Real Madrid Baloncesto son solo algunos de los equipos que verás lo que resta de mes por Meridiano Televisión.

Calendario de baloncesto para abril

Semana 27/34
DOMINGO 19 DE ABRIL: HIOPOS LLEIDA VS BARCELONA / INICIO 6:00 A.M. 

Semana 28/34
SÁBADO 25 DE ABRIL: UNICAJA VS HIOPOS LLEIDA / INICIO 12:00 P.M.
DOMINGO 26 DE ABRIL: VALENCIA BASKET VS REAL MADRID / INICIO 1:00 P.M.

Todos los encuentros estarán disponibles gratis en señal abierta, además de streaming en meridiano.net/meridianotv y en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go. Vive cada jugada, triples y emociones en directo con la mejor cobertura deportiva de los especialistas en deportes.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Jamal Murray
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?