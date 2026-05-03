Madrid y Murcia rompen el reloj en una lluvia de puntos

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Hay partidos que se juegan para ganar y otros que se juegan para ser recordados. El enfrentamiento entre el Real Madrid y el UCAM Murcia cumplió ambas premisas, regalando a los aficionados el duelo con mayor producción ofensiva desde la fundación de la era ACB.

Con un ritmo frenético y una efectividad impropia de la alta competición, ambos conjuntos se combinaron para sumar 254 puntos, superando la histórica marca de 233 puntos que ostentaban el Real Madrid y el Joventut de Badalona desde la temporada 1990-91.

Crónica de un bombardeo incesante

Desde el salto inicial, quedó claro que las defensas poco podrían hacer ante el estado de gracia de los tiradores. El Real Madrid, liderado por su profundidad de banquillo, y un UCAM Murcia que se negó a bajar los brazos en ningún momento, mantuvieron un intercambio de golpes que recordó a las mejores noches de la NBA.

El partido necesitó de tiempo extra para terminar de redondear la cifra histórica. Al final del tiempo reglamentario, el marcador ya coqueteaba con el récord, pero fue en el tiempo añadido donde la puntería de figuras como Facundo Campazzo y la resistencia de los universitarios murcianos elevaron la cifra hasta el cuarto de millar de puntos.

Los pilares del récord

La clave de este hito residió en tres factores fundamentales:

Efectividad en el triple: Ambos equipos superaron el 45% de acierto desde la larga distancia. Transiciones rápidas: Se registraron más de 160 posesiones totales, un volumen de juego altísimo para el estándar europeo. La prórroga: Los cinco minutos adicionales fueron el impulso final para distanciar el nuevo récord de cualquier persecución cercana en el futuro previsible.

Un hito para la Liga Endesa

La cifra de 254 puntos no es solo un número; es un síntoma del baloncesto moderno que impera en España, donde la velocidad y el tiro exterior han ganado terreno a los esquemas defensivos tradicionales. Con este resultado, el Real Madrid reafirma su potencia de fuego en casa, mientras que el UCAM Murcia se marcha de la capital con una derrota en el casillero, pero con el honor de haber formado parte del partido más prolífico de todos los tiempos.

La Liga Endesa tiene un nuevo techo estadístico, uno que tardará mucho tiempo en ser alcanzado y que sitúa a la competición, una vez más, como la más espectacular del continente.