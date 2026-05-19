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Liga Endesa de baloncesto español EN VIVO: la semana 33 de 34 de la ronda regular se vive por Meridiano Televisión

La jornada decisiva de la ronda regular de la Liga Endesa llega con partidos clave y transmisión gratuita por Meridiano Televisión

Por

Valentina Carrara
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 12:07 pm
Liga Endesa de baloncesto español EN VIVO: la semana 33 de 34 de la ronda regular se vive por Meridiano Televisión
Semana 33 del baloncesto español / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

La emoción del baloncesto español continúa creciendo con la llegada de la semana 33 de 34 de la ronda regular de la Liga Endesa, una etapa determinante para los equipos que buscan asegurar su clasificación y mejorar posiciones de cara a la postemporada.

Meridiano Televisión llevará toda la acción EN VIVO y gratis a través de señal abierta, streaming en Meridiano.net y las principales plataformas HD.

Fecha 33/34 en vivo y gratis por Meridiano

  • SÁBADO 23 DE MAYO: UNICAJA VS RIO BREOGAN / INICIO: 12:00 P.M.
  • SÁBADO 23 DE MAYO: DREAMLAND GRAN CANARIA VS BAXI MANRESA / INICIO: 2:00 P.M.
  • MARTES 26 DE MAYO: ASISA JOVENTUT VS UNICAJA / INICIO: 2:00 P.M.

Además de cada transmisión, Meridiano Televisión ofrece cobertura especial con análisis, comentarios especializados y seguimiento de las principales figuras de la Liga Endesa. Meridiano siempre te da más.

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