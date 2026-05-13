Liga Endesa de baloncesto español EN VIVO: disfrútalo gratis por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

La emoción de la Liga Endesa llega a su etapa final con transmisión gratuita por Meridiano Televisión, señal abierta, streaming en Meridiano.net y las principales plataformas HD. Vive cada jornada del mejor baloncesto español EN VIVO.

Cada jornada reúne a históricos clubes del baloncesto español en duelos llenos de intensidad, talento y emoción. Además, la cobertura especial incluye análisis, previa de los encuentros y el seguimiento de los protagonistas más destacados del campeonato de la mano de los especialistas en deportes.

Semana 32/34

SÁBADO 16 DE MAYO: RIO BREOGAN VS BASQUET GIRONA / INICIO: 12:00 M.

/ INICIO: 12:00 M. SÁBADO 16 DE MAYO: BAXI MANRESA VS CASADEMONT ZARAGOZA / INICIO: 3:00 P.M.

/ INICIO: 3:00 P.M. DOMINGO 17 DE MAYO REAL MADRID VS ASISA JOVENTUT / INICIO: 6:30 A.M.

/ INICIO: 6:30 A.M. DOMINGO 17 DE MAYO LA LAGUNA TENERIFE VS BARCELONA / INICIO: 2:00 P.M.

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