La cruel paradoja del descenso del Gran Canaria estremece al baloncesto español

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El deporte es capaz de escribir guiones tan dramáticos que desafían toda lógica matemática y competitiva. Lo vivido en el cierre de la temporada regular de la Liga Endesa (ACB) quedará grabado en los libros de historia como la caída más inverosímil jamás registrada en el baloncesto de élite de España.

El Dreamland Gran Canaria firmó su descenso a la Primera FEB (antigua LEB Oro) tras ser derrotado categóricamente 105-81 por el Valencia Basket en el recién estrenado Roig Arena. Sin embargo, el frío resultado esconde una estadística demoledora, casi irreal: el Gran Canaria descendió habiendo estado exactamente cero segundos en puestos de descenso directo durante toda la temporada.

El club insular navegó con relativa comodidad durante 33 jornadas, manteniéndose fuera del alcance de los puestos 17 y 18. Al llegar a la fecha definitiva, una combinación de resultados letal (las victorias simultáneas del Basket Zaragoza y el MoraBanc Andorra, sumada a la debacle claretiana en Valencia) provocó un triple empate con balance de 10 triunfos y 24 derrotas. Al aplicar los criterios de desempate (average particular), la calculadora dictó sentencia: el Gran Canaria caía al penúltimo escalón del torneo.

La plaza de descenso se adjudicó en el instante exacto en que concluyó la jornada unificada. Ni un minuto antes, ni un cuarto antes. Cero segundos de agonía previa en la tabla general; el abismo absoluto llegó con la bocina final.

El fantasma de Zaragoza en 2009: El récord superado

Esta tragedia matemática evoca de inmediato un antecedente legendario del baloncesto ibérico. En la temporada 2008-2009, el entonces denominado CAI Zaragoza protagonizó lo que se consideraba el descenso más injusto y milimétrico de la historia de la ACB.

Aquel equipo maño, que contaba con figuras de la talla de Paolo Quinteros y un joven Lucas Victoriano, llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo. No obstante, una dolorosa derrota en la prórroga ante el CB Murcia, combinada con un triple que forzó el tiempo extra en otro pabellón exterior, condenó al Zaragoza a la LEB Oro.

Los analistas de la época calcularon que, tomando en cuenta las combinaciones de resultados en vivo en las pantallas de televisión, el CAI Zaragoza estuvo únicamente ocho segundos de forma virtual en puestos de descenso en todo el año. Ocho segundos que parecieron un castigo divino insuperable.

Hoy, la matemática de la temporada 2025-2026 ha triturado ese registro de manera despiadada. La comparación histórica entre ambos colapsos ilustra la magnitud del nuevo récord: mientras que en la zafra 2008-2009 el CAI Zaragoza consumó su descenso en la jornada 34 tras haber acumulado apenas ocho segundos virtuales en la zona de peligro, el CB Gran Canaria ha establecido una marca prohibitiva en la actual campaña 2025-2026, despidiéndose de la máxima categoría en la misma fecha definitiva pero habiendo registrado un absoluto e histórico cero en el casillero de tiempo transcurrido en las plazas de castigo.

Las razones de un colapso invisible

El equipo encadenó una racha de tres derrotas consecutivas en el peor momento posible, incluyendo caídas críticas ante el Força Lleida y el Bàsquet Manresa en las semanas previas. La falta de consistencia de piezas clave en el esquema insular terminó pesando en los minutos decisivos de la campaña.

El Gran Canaria, un histórico de los torneos continentales y habitual animador de los Playoffs, tendrá que reestructurar sus bases para afrontar el duro camino de regreso desde la Primera FEB. Se marchan con la cabeza abajo, pero con la certeza de haber protagonizado la paradoja estadística más dolorosa y perfecta que el baloncesto recuerde.