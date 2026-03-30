Jornada 25: Juegos de baloncesto español que verás esta Semana Santa

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Por Andrea Matos Viveiros

La Liga española de Baloncesto llega con dos encuentros clave que podrán disfrutarse en Venezuela a través de Meridiano Televisión esta Semana Santa.

El sábado 4 de abril, Surne Bilbao Basket recibe a Unicaja en un duelo importante para ambos equipos, que buscan mejorar su posición en la tabla en una temporada muy competitiva.

Por su parte, el domingo 5 de abril, Hiopos Lleida se enfrenta a La Laguna Tenerife, un equipo que ha mostrado gran nivel ofensivo y llega con ventaja en enfrentamientos recientes.

La transmisión estará disponible en vivo, gratis y en alta definición por Meridiano Televisión y streaming de meridiano.net/meridianotv. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go.

Semana 25/34

SÁBADO 4 DE ABRIL SURNE BILBAO VS UNICAJA / INICIO 12:00 M.

DOMINGO 5 DE ABRIL HIOPOS LLEIDA VS LA LAGUNA TENERIFE / INICIO 6:30 A.M.

Sintoniza y descubre cómo avanzan los equipos a la siguiente fase de la Liga Endesa de baloncesto español por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.