Final Liga española de Baloncesto 2026 EN VIVO: Barça vs Valencia Basket, horarios y próximos juegos gratis

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Por Andrea Matos Viveiros

Disfruta la transmisión exclusiva y gratuita de la final del baloncesto español para Venezuela por Meridiano Televisión, además de streaming en Meridiano.net y plataformas digitales.

Final de la Liga Endesa 2026

La final de la Liga Endesa 2026 entra en su fase decisiva con la serie empatada 1-1 entre el Barça y el Valencia Basket, en una definición al mejor de cinco encuentros. El conjunto azulgrana ganó el primer duelo por 113-112, mientras que el equipo valenciano respondió con autoridad en el segundo compromiso al imponerse 102-75, dejando todo abierto para los próximos partidos.

Transmisión EN VIVO y gratis para Venezuela

Los fanáticos podrán disfrutar de la final EN VIVO, en exclusiva y gratis para Venezuela a través de Meridiano Televisión en señal abierta. Además, disponible vía streaming en Meridiano.net y en alta definición por SimplePlus, InterGo, NTuno Go y ABA TV Go.

Calendario de los próximos partidos

Lunes 22 de junio – juego 3: Barça vs Valencia Basket – 2:00 p. m. EN VIVO

Barça vs Valencia Basket – EN VIVO Miércoles 24 de junio – juego 4: Barça vs Valencia Basket – 2:00 p. m. EN VIVO

Barça vs Valencia Basket – EN VIVO Sábado 27 de junio – juego 5: Valencia Basket vs Barça – 2:00 p. m. EN VIVO

No te pierdas cada jugada de la gran final de la Liga Endesa 2026 y vive toda la emoción del baloncesto español por las pantallas y plataformas de Meridiano.