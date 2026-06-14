El Palau Blaugrana se rinde a los pies de su eterno: Emotiva ovación para Pau Gasol

Suscríbete a nuestros canales

Hay regresos que erizan la piel y escenarios que jamás olvidan a sus héroes. El Palau Blaugrana, epicentro de tantas batallas memorables en el baloncesto europeo, interrumpió por unos instantes la tensión propia de los Playoffs de la Liga Endesa para rendir un tributo unánime, espontáneo y ensordecedor a la figura más emblemática que ha vestido su camiseta: Pau Gasol.

El mayor de la mítica dinastía de Sant Boi acudió al feudo azulgrana para presenciar el choque de semifinales del Barça. En cuanto las pantallas gigantes del recinto enfocaron su rostro y el megafonía anunció su presencia, las bufandas se elevaron y los miles de aficionados presentes se pusieron en pie de inmediato para regalarle una ovación cerrada que detuvo los latidos del partido por unos minutos.

Un vínculo inquebrantable con el templo culé

La reacción del Palau no es una sorpresa, sino la confirmación de un amor eterno. Fue en esa misma pista donde un jovencísimo y flaco Pau Gasol deslumbró al continente a principios de siglo, antes de dar el gran salto a la NBA para conquistar dos anillos de campeón con Los Angeles Lakers y transformarse en una leyenda del deporte mundial.

El idilio se selló para siempre en 2021, cuando Gasol decidió regresar al club de sus amores para disputar los últimos meses de su carrera profesional, ayudando al Barça a conquistar precisamente el título de la Liga Endesa y despidiéndose en la cancha que lo vio nacer como estrella.

Inspiración en la grada para el tramo decisivo

Los aplausos y los cánticos de "¡Pau, Pau, Pau!" no solo conmovieron al homenajeado, quien agradeció el gesto visiblemente emocionado saludando a los cuatro costados del pabellón, sino que inyectaron una dosis extra de energía al ambiente del Palau en una fase donde cada posesión vale oro.

Con este tributo, la afición del Barça volvió a dejar claro que, aunque pasen los años y los nombres en la plantilla cambien, el respeto por los colores y la gratitud hacia quienes llevaron la institución a lo más alto se mantienen intactos. Pau Gasol volvió a casa, y el Palau lo recibió como lo que siempre será: su eterno rey.