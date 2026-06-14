El Joventut se aferra al Olímpic ante un Valencia Basket a un paso de la gran final

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Llegó el momento de la verdad para el Club Joventut Badalona. La situación es límite para los verdinegros: el Valencia Basket domina la eliminatoria con autoridad (2-0) tras imponerse en los dos primeros duelos disputados en la capital del Turia. Una victoria taronja esta noche sellaría su pase directo a la final, mientras que un triunfo local insuflaría vida a una Penya que se niega a rendirse.

El factor cancha y el orgullo verdinegro

El Joventut afronta este duelo herido, pero no hundido. Tras caer en el primer partido de la serie por un ajustadísimo 118-117 en una auténtica exhibición ofensiva, y ceder en el segundo encuentro de manera más clara (90-76), los hombres dirigidos por la veteranía en la cancha de Ricky Rubio y el liderazgo de Jabari Parker necesitan recuperar la solidez defensiva.

La clave para el Joventut pasará por controlar el ritmo del encuentro y dominar la pintura, una tarea donde Simon Birgander y Yannis Morin tendrán que multiplicarse para frenar la maquinaria interior de su rival. Jugar en Badalona siempre aporta un extra de energía, y la afición verdinegra sabe que su papel como "sexto hombre" será crucial para presionar desde el salto inicial.

Un Valencia Basket sólido, físico y coral

Por su parte, el proyecto del Valencia Basket avanza con paso firme en este tramo final de la temporada 2025-26. El conjunto taronja, que ya demostró su superioridad física en el segundo partido, busca certificar la clasificación por la vía rápida y evitar un desgaste extra.

Bajo la dirección del base Sergio de Larrea y el desparpajo exterior de Jean Montero, junto a la contundencia en la zona de Neal Sako y Matt Costello, el Valencia ha exhibido un bloque coral muy difícil de resquebrajar. La profundidad de su plantilla les permite mantener una intensidad defensiva asfixiante durante los 40 minutos, argumento que hasta ahora ha terminado por secar las ideas del conjunto catalán.

Las cartas están sobre la mesa. El Valencia Basket busca el billete definitivo a la gloria de la final; el Joventut Badalona, apelar a la épica de la mística verdinegra. El espectáculo está asegurado en Badalona.