Caza de gigantes: Edy Tavares queda a ocho tapones de hacer historia en la Liga Endesa

El dominio defensivo de Walter "Edy" Tavares en los tabloncillos del baloncesto español está a punto de escribir una de sus páginas más doradas. Tras arrancar la temporada de la Liga Endesa con dos bloqueos en la Jornada 1, el pívot caboverdiano del Real Madrid llegó a la cifra de 731 tapones de por vida en la competición, colocándose a un paso de la cima absoluta de todos los tiempos.

Tavares, indiscutible ancla defensiva del conjunto merengue, necesita apenas ocho tapones más para superar la marca histórica que ostenta el legendario pívot gallegos Fran Vázquez, quien dejó la vara en 738 tapas a lo largo de su ilustre carrera en la ACB.

Una muralla infranqueable en la pintura

Desde su llegada a la liga, la presencia de Tavares ha redefinido el juego interior. Su capacidad para alterar lanzamientos y proteger el aro no solo ha sido un pilar fundamental para los éxitos colectivos del Real Madrid, sino que lo ha posicionado como uno de los intimidadores más dominantes en la historia del baloncesto europeo.

Con el calendario recién comenzado y el ritmo imponente que acostumbra imponer bajo los aros, la cuenta regresiva para que el imponente pívot de 2,21 metros tome el liderato histórico de la Liga Endesa es cuestión de pocas jornadas, consolidando un legado que será recordado por generaciones en la élite del deporte ráfaga.