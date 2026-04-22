¡Bonjour la France!: Francia será la sede de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2031

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El Consejo Central de la FIBA ha hecho oficial lo que muchos aficionados esperaban: Francia recibirá la Copa del Mundo de Baloncesto en 2031. Bajo el entusiasta lema "Bonjour bonjour la France!", la federación internacional confirmó que el país que recientemente asombró al mundo con su infraestructura deportiva volverá a abrir sus puertas a la élite del baloncesto global.

Un triunvirato de sedes: París, Lille y Lyon

A diferencia de otras ediciones que se dispersan en múltiples países, Francia apostará por una estructura sólida basada en tres pilares urbanos:

París: La capital albergará las fases decisivas, aprovechando los recintos de clase mundial que han sido renovados recientemente.

Lille: Conocida por su capacidad para atraer récords de asistencia en deportes de duela, se espera que el Estadio Pierre-Mauroy sea clave en la fase de grupos y eliminatorias.

Lyon: La ciudad, con una creciente cultura baloncestística gracias al éxito de sus clubes locales, se suma como una sede estratégica para la logística del torneo.

Impacto local

La designación no es casualidad. Francia atraviesa una "era dorada" en el baloncesto, impulsada por una generación de talento joven que domina los primeros puestos del Draft de la NBA y un éxito constante en sus selecciones nacionales. La FIBA busca capitalizar este entusiasmo en un mercado europeo que siempre responde con estadios llenos.

Este anuncio coloca a Francia en una posición privilegiada dentro del calendario deportivo internacional. Tras el éxito de los eventos previos, la organización del Mundial 2031 promete centrarse en la sostenibilidad y en la experiencia del aficionado, utilizando la red de trenes de alta velocidad para conectar las tres ciudades sedes de manera eficiente.

Las autoridades francesas ya han comenzado a celebrar la noticia. "Es una oportunidad para demostrar que Francia es el hogar del baloncesto moderno", comentaron fuentes cercanas a la Federación Francesa de Baloncesto (FFBB).