Liga Endesa

Baloncesto español EN VIVO y gratis: sigue el cierre de temporada por Meridiano Televisión

Meridiano Televisión transmite gratis los partidos decisivos de la Liga Endesa con cobertura especial, análisis, señal abierta y streaming HD

Por

Valentina Carrara
Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 03:08 pm
Baloncesto español EN VIVO y gratis: sigue el cierre de temporada por Meridiano Televisión
Baxi Manresa / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La recta final de la Liga Endesa se vive con toda la intensidad a través de Meridiano Televisión, que ofrece transmisión gratuita de los encuentros más emocionantes del baloncesto español.

Los aficionados podrán disfrutar cada jornada EN VIVO mediante señal abierta, streaming en Meridiano.net y distintas plataformas HD. Equipos históricos y figuras destacadas protagonizan partidos decisivos rumbo al cierre de la temporada. Además de la acción en cancha, la cobertura incluye análisis especializados, previa de los compromisos y seguimiento de las principales estrellas del campeonato. Meridiano Televisión se consolida como la mejor opción para seguir el mejor baloncesto europeo.

Semana 32/34

  • SÁBADO 16 DE MAYO: RIO BREOGAN VS BASQUET GIRONA / INICIO: 12:00 M.
  • SÁBADO 16 DE MAYO: BAXI MANRESA VS CASADEMONT ZARAGOZA / INICIO: 3:00 P.M.
  • DOMINGO 17 DE MAYO REAL MADRID VS ASISA JOVENTUT / INICIO: 6:30 A.M.
  • DOMINGO 17 DE MAYO LA LAGUNA TENERIFE VS BARCELONA / INICIO: 2:00 P.M.

Mantente informado del mejor baloncesto europeo por la multiplataforma deportiva de Venezuela, Meridiano.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?