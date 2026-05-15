Baloncesto español EN VIVO y gratis: sigue el cierre de temporada por Meridiano Televisión

Por Andrea Matos Viveiros
La recta final de la Liga Endesa se vive con toda la intensidad a través de Meridiano Televisión, que ofrece transmisión gratuita de los encuentros más emocionantes del baloncesto español.
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Semana 32/34
- SÁBADO 16 DE MAYO: RIO BREOGAN VS BASQUET GIRONA / INICIO: 12:00 M.
- SÁBADO 16 DE MAYO: BAXI MANRESA VS CASADEMONT ZARAGOZA / INICIO: 3:00 P.M.
- DOMINGO 17 DE MAYO REAL MADRID VS ASISA JOVENTUT / INICIO: 6:30 A.M.
- DOMINGO 17 DE MAYO LA LAGUNA TENERIFE VS BARCELONA / INICIO: 2:00 P.M.
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