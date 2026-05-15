Baloncesto español EN VIVO y gratis: sigue el cierre de temporada por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

La recta final de la Liga Endesa se vive con toda la intensidad a través de Meridiano Televisión, que ofrece transmisión gratuita de los encuentros más emocionantes del baloncesto español.

Los aficionados podrán disfrutar cada jornada EN VIVO mediante señal abierta, streaming en Meridiano.net y distintas plataformas HD. Equipos históricos y figuras destacadas protagonizan partidos decisivos rumbo al cierre de la temporada. Además de la acción en cancha, la cobertura incluye análisis especializados, previa de los compromisos y seguimiento de las principales estrellas del campeonato. Meridiano Televisión se consolida como la mejor opción para seguir el mejor baloncesto europeo.

Semana 32/34

SÁBADO 16 DE MAYO: RIO BREOGAN VS BASQUET GIRONA / INICIO: 12:00 M.

/ INICIO: 12:00 M. SÁBADO 16 DE MAYO: BAXI MANRESA VS CASADEMONT ZARAGOZA / INICIO: 3:00 P.M.

/ INICIO: 3:00 P.M. DOMINGO 17 DE MAYO REAL MADRID VS ASISA JOVENTUT / INICIO: 6:30 A.M.

/ INICIO: 6:30 A.M. DOMINGO 17 DE MAYO LA LAGUNA TENERIFE VS BARCELONA / INICIO: 2:00 P.M.

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