Baloncesto español en vivo gratis: no te pierdas los duelos clave de la Liga Endesa de baloncesto español

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Por Andrea Matos Viveiros

Liga Endesa en su punto más emocionante

Abril marca un momento crucial en la Liga española de baloncesto, con equipos como Real Madrid, Valencia y Murcia liderando la competencia. Cada partido puede cambiar el destino del campeonato.

Partidos imperdibles del fin de semana

Semana 29/34

SÁBADO 2 DE MAYO ASISA JOVENTUT VS UNICAJA / INICIO 12:00 P.M.

DOMINGO 3 DE MAYO REAL MADRID VS UCAM MURCIA / INICIO 11:00 A.M.

Cómo ver baloncesto gratis y en HD

Los juegos se emiten por Meridiano Televisión en señal abierta y vía streaming en meridiano.net/meridianotv. También puedes acceder en alta definición a través de plataformas como SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go junto a los especialistas en deportes.