Leonella García brilla en el Campeonato Nacional Interclubes Mérida 2026

Suscríbete a nuestros canales

La gimnasia artística venezolana fue testigo de una actuación consagratoria durante el Campeonato Nacional Interclubes Mérida 2026. Dafne Leonella García Torres, con 15 años de edad, del club Only For Kids, firmó una presentación inolvidable tras adueñarse de tres medallas de oro y dos medallas de plata, posicionándose como una de las grandes promesas de esta disciplina en el país.

La joven atleta se coronó como la máxima figura de la competición al obtener el primer lugar en la clasificación All-Around (General Indiscutible) con un total de 44.850 puntos,

resultado de su temple, constancia y elegancia en cada rutina.

El dominio en el podio se distribuyó de la siguiente manera:

Piso (Medalla de Oro) : conquistó la prueba gracias a una rutina de gran expresividad, registrando 11.100 puntos (Dificultad: 2.800 | Ejecución: 8.400 | Penalización: -0.100).

: conquistó la prueba gracias a una rutina de gran expresividad, registrando 11.100 puntos (Dificultad: 2.800 | Ejecución: 8.400 | Penalización: -0.100). Barra Asimétrica (Medalla de Oro) : demostró precisión y fluidez técnica para quedarse con el lugar más alto con 10.100 puntos (Dificultad: 1.700 | Ejecución: 8.400).

: demostró precisión y fluidez técnica para quedarse con el lugar más alto con 10.100 puntos (Dificultad: 1.700 | Ejecución: 8.400). Salto (Medalla de Plata) : Firmó la nota más alta de su jornada con 12.600 puntos, apoyada en un potente pique y un aterrizaje controlado (Dificultad: 3.400 | Ejecución: 9.200).

: Firmó la nota más alta de su jornada con 12.600 puntos, apoyada en un potente pique y un aterrizaje controlado (Dificultad: 3.400 | Ejecución: 9.200). Viga de Equilibrio (Medalla de Plata): Lució aplomo y firmeza sobre la barra, sumando 11.050 puntos con una ejecución sumamente limpia (Dificultad: 2.200 | Ejecución: 8.850).

"Ganar estas medallas en Mérida me llena de orgullo, pero sobre todo me demuestra que cada hora de entrenamiento, cada sacrificio y cada caída valen la pena", expresó Leonella García.

La solvencia técnica exhibida sobre el tapiz andino no solo destacó por las altas calificaciones en ejecución, sino por la madurez competitiva con la que encaró la presión de las finales por aparatos. Su capacidad para mantener el enfoque tras cada rotación fue clave para asegurar el podio en todas las modalidades disputadas, reflejando el trabajo metodológico que viene realizando junto a su cuerpo técnico de su club Only For Kids.

"A mis 15 años sé que esto apenas comienza; siempre le digo a las niñas que vienen detrás de mí que con disciplina los sueños se construyen día a día. Mi meta está clara: seguir trabajando duro, corregir cada detalle y prepararme sin descanso para tener el honor de vestir el tricolor y representar a Venezuela en competencias internacionales", finalizó la joven figura.

La brillante actuación de Dafne Leonella García Torres no solo enaltece el trabajo de suequipo técnico y club, sino que consolida su camino dentro del relevo generacional de la gimnasia venezolana.