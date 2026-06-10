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Forbes incluye a Santa Teresa 1796 y su innovación de Café Arábica como los únicos rones venezolanos entre los mejores del mundo

El ron triple añejado en solera y su segunda innovación de Café Arábica confirman su liderazgo internacional. 

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Meridiano

Martes, 09 de junio de 2026 a las 08:31 pm
Forbes incluye a Santa Teresa 1796 y su innovación de Café Arábica como los únicos rones venezolanos entre los mejores del mundo
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El Consejo, estado Aragua, junio 2026.- Por segundo año consecutivo Santa Teresa 1796, el ron súper  premium más premiado del mundo, se consolida dentro del exclusivo ranking de la prestigiosa revista Forbes como el mejor ron del año 2026, acompañado de Santa Teresa 1796 finalizado en barricas de Café Arábica.  

Forbes construyó este listado basándose en los resultados de la competición ampliamente considerada como  una de las más importante y respetada de Estados Unidos, The Beverage Testing Institute; donde destacan  únicamente once rones a nivel global, siendo las dos etiquetas de Ron Santa Teresa las únicas marcas de  origen venezolano en lograr un espacio en el codiciado listado. 

Foto: Forbes

En esta edición, el panel de expertos otorgó medalla de oro a ambas marcas venezolanas. Santa Teresa  1796, nuestro ron triple añejado en Solera, alcanzó con este galardón su medalla de oro número 112. Este  logro ratifica su posicionamiento como el ron súper premium más premiado del mundo, acumulando más  de 100 medallas doradas en los circuitos internacionales más exigentes. 

Santa Teresa 1796 Café Arábica, la segunda innovación de la marca debutó con un éxito rotundo al ganar  su primera medalla de oro en su primera inscripción en la competencia. Esta variante pasa por un riguroso  proceso donde el líquido es finalizado durante 13 meses en barricas que anteriormente albergaron un  exclusivo cold brew, elaborado a base de granos de café cultivados en la Hacienda Santa Teresa y rones  añejos de la casa. 

“Este hito representa un profundo motivo de orgullo venezolano, demostrando que el portafolio de Ron  Santa Teresa compite y lidera en los niveles técnicos más altos de la industria global de destilados, sirviendo  a su vez como el motor principal de su propósito institucional de transformar vidas a través del trabajo, el  perdón y el deporte,” dijo Andrés Chumaceiro, director de operaciones de Santa Teresa. 

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con más de 229 años de tradición y maestría  venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la  Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.

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