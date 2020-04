Roberto Bautista: Hay muchas cosas bonitas por las que luchar

Tenis

El tenista valenciano Roberto Bautista Agut (Benlloch, Castellón, 1988) aseguró en conversación telefónica a EFE que estamos viviendo "días muy difíciles y duros", pero que "hay que pelear contra el virus", porque "hay muchas cosas bonitas por las que luchar".



"Tenemos que quedarnos en casa por respeto, por solidaridad, con toda aquella gente que lo está pasando mal. Con los sanitarios y la gente a la que le está afectando. Es lo mínimo que podemos hacer", afirmó el 12º tenista del ránking de la ATP, que hace un par de semanas pudo celebrar su 32 cumpleaños, catorce años más tarde de la última vez.



"No puedo hacerlo desde que cumplí 18 años, aunque la verdad es que es una lástima que sea por el virus", añadió un Bautista que, a la espera de que pueda retomarse la competición, continúa entrenándose en casa.



"El circuito, por ahora, está parado hasta el 13 de julio. Veremos cómo evoluciona todo, pero pinta mal. Echo mucho de menos la raqueta, pero, ahora, la gran prioridad es la salud de todos. Todo lo demás viene después. El deporte, y depende de qué trabajos y faenas, están ahora en un segundo plano", enfatizó el segundo mejor tenista del panorama español actual.



Bautista, además, acentuó que confía en que "la situación vaya mejorando para volver a la normalidad" y reconoció que "se hace raro estar tantas semanas seguidas en casa" porque "los tenistas no estamos nada acostumbrados a ello y pasamos muy poco tiempo en casa; así que, a nivel individual, estoy aprovechando la cuarentena para darle un poco de pausa a mi vida".



"El circuito está muy bien porque podemos disfrutar de nuestra vida profesional en plenitud, pero no podemos estar mucho en nuestra casa ni hacer vida de personas normales; así que al inicio eran como unas vacaciones atípicas. Pero ahora ya me empieza a picar todo", insistió.



Bautista admitió que tiene ganas de volver a las pistas. "Tengo ganas de volver a entrenar, de volver a competir. Y de volver a la vida a la que estoy acostumbrado", concluyó el tenista valenciano./ EFE