Anthony Pravettoni fue sancionado por apostar

Tenis

Martes 14| 4:43 pm





El juez de tenis francés Anthony Pravettoni ha sido suspendido ocho meses y multado con 5.000 dólares por la Unidad de Integridad del Tenis (UIT) por participar en apuestas.



La sanción del oficial galo, que entró en vigor desde el pasado 9 de abril, puede quedar reducida a tres meses y a 4.000 dólares si asume acogerse al programa anticorrupción del tenis y no vuelve a estar involucrado en hechos similares.



Una investigación de la Unidad de Integridad del Tenis comprobó que entre el 24 de febrero y el 27 de agosto de 2019 el árbitro francés hizo 42 apuestas en partidos de tenis profesional, en los que no ejerció como juez. Las apuestas no están permitidas a los oficiales del tenis.



Pravettoni tiene prohibido oficiar o asistir a cualquier evento sancionado, organizado o reconocido por los órganos rectores del deporte por un período de cinco meses a partir del 9 de abril



Todas las apuestas del tenis por parte de oficiales y otras personas relacionadas están estrictamente prohibidas. "Ninguna persona que cubra o se relacione directa o indirectamente con este deporte podrá apostar, conspirar para apostar o intentar apostar sobre el resultado o cualquier otro aspecto de cualquier evento o cualquier competencia de tenis", establecen las normas.//EFE