Samantha Stosur: Los jugadores aprenderán de esta pandemia

La australiana Samantha Stosur, finalista de Roland Garros en 2010 y campeona del Abierto de EE.UU. en 2011, señala que la pandemia que el mundo padece en estos momentos dará luego a todos los jugadores, un mayor sentido "a lo que hacen cada día".



"A veces la experiencia es genial, pero es un arma de doble filo y a veces la experiencia no es tan fácil porque esperas más de ti mismo. Esta vez, el coronavirus, probablemente dará a todos los jugadores una mejor apreciación de lo que hacemos todos los días del año", señala la veterana jugadora de Bisbane de 36 años a Eurosport repasando la actualidad que vive el mundo del tenis.



Stosur vive en confinamiento esperando que el 13 de julio se pueda reanudar el circuito, aunque no es muy optimista al respecto. "Realmente no lo sé, pero creo que va a ser muy difícil. El mundo entero tiene que estar bajo control antes de que podamos empezar a viajar, así que no creo que eso suceda pronto. Espero que suceda, pero no voy a aguantar la respiración por ello", comenta.



Stosur comenta lo difícil que se hace para ella no poder competir. "Es muy difícil no golpear porque me encanta practicar. Tener eso todos los días... todo mi día gira en torno a jugar al tenis como para todos los jugadores", dice. "De hecho, todos disfrutamos de estar en la cancha y entrenar. Probablemente va a ser así por un tiempo, pero te das cuenta y encuentras otras cosas para llenar tus días", añade.



Samantha ha ocupado estos días con trabajos de jardinería, golpes de raqueta y pelota contra la pared, al estilo iniciado en las redes sociales por Roger Federer. Respecto al cuidado de las plantas asegura que "fue agotador" y que ha estado "cultivando algo de ruibarbo y maracuyá", puntualiza. "Todo tipo de cosas, ahora tengo que aprender a mantener todo en marcha", comenta.



Sigue también una rutina diaria de ejercicios, aunque a veces le resulta difícil mantenerla. "Puedes tener las mejores intenciones, pero entonces las cosas se pueden escapar. Esta semana he sido mucho más diligente de nuevo y tengo un plan en mi cabeza de lo que quería hacer, sólo tratando de mezclarlo y divertirme un poco y hacer algunas cosas diferentes".



"He estado en el circuito por 17 o 18 años y la semana pasada fue mi primer cumpleaños en Australia por ese tiempo. ¡Fue realmente agradable!", comenta con optimismo. EFE.