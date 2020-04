Goffin, Mladenovic, Khachanov y Bouchard participarán en torneo de tenis virtual

Tenis

El belga David Goffin, la francesa Kristina Mladenovic, el ruso Karen Khachanov y la canadiense Eugenie Bouchard son los cuatro nuevos jugadores confirmados para disputar el Mutua Madrid Open Virtual Pro.



El torneo, que reproducirá la competición tenística de forma virtual para enfrentar a los mejores tenistas del mundo desde sus casas del 27 al 30 de abril ya tiene confirmados a 12 de estos jugadores: Rafa Nadal, Andy Murray, David Goffin, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, en el cuadro masculino, y Kiki Bertens, Angelique Kerber, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Fiona Ferro y Eugenie Bouchard en el femenino.



Próximamente desvelarán el resto de participantes, así como las diferentes novedades de la competición.



David Goffin, hizo cuartos de final en la edición real de 2017, cuando perdió contra Nadal. "Estoy muy emocionado de jugar este torneo virtual!", reconoció el belga en declaraciones facilitadas por la organización.



"¡Es mi primera vez y voy a dar lo mejor de mí mismo para ganar todo lo que pueda! Aunque no estoy muy acostumbrado a estos videojuegos, ¡espero que me apoyen y conocerlos a todos online!".



Mladenovic estuvo muy cerca de ganar el Mutua Madrid Open ese mismo año, cuando perdió la final individual ante la rumana Simona Halep en tres sets, después de que un año antes ganase la de dobles formando pareja con su compatriota Caroline Garcia. "Estoy encantada de participar en la primera edición del Mutua Madrid Open Virtual Pro", dijo Mladenovic. "Todos tenemos que adaptarnos en estos tiempos difíciles y debemos apreciar esta iniciativa que ayudará a los jugadores con dificultades económicas".



Karen Khachanov, actual número 15 mundial y campeón de cuatro títulos ATP, incluyendo un Masters 1000 en París-Bercy (2018), dijo por su parte: "Me gusta jugar al tenis, ya sea en la pista u online".



"Esta iniciativa es interesante y devolverá algo de la competición a nuestro deporte. Tengo muchas ganas de medirme a mis compañeros y demostrar mis habilidades a los aficionados del tenis de todo el mundo. Estoy entusiasmado por volver a ganar y saltar a la pista", añadió.



Eugenie Bouchard, ex número cinco de la WTA, figura ahora en el 332 pero siempre ha sido una jugadora seguida por gran número de aficionados.



El torneo contará con una donación de 150.000 euros en ambos cuadros (ATP y WTA), del cual los ganadores podrán decidir la cantidad que entregan a los tenistas con más problemas económicos actualmente y, adicionalmente, un total 50.000 euros que irán destinados íntegramente a reducir el impacto social de la pandemia de la Covid-19./ EFE