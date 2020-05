Plugo asegura que título de la Liga latina de LoL limpia su nombre

Otros Deportes

Domingo 3| 8:16 am





El carrilero central de All Knights, Joaquín 'Plugo' Pérez, aseguró este sábado que ganar por primera vez un título de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) con su equipo le sirvió para limpiar su nombre.



"Sí o sí quería ganar mi primer título con All Knights. Es el cierre perfecto. Cobramos revancha de la final pasada con Isurus, perdimos bastante feo aquella ocasión, quería limpiar mi nombre y que la gente recordara con mis tiempos en KLG (su ex equipo Kaos Latin Gamers), esta victoria era importante", explicó en videoconferencia.



Plugo se retiró del competitivo de League of Legends tras ganar la final del Apertura 2020 este sábado. All Knights se impuso a Isurus, equipo que los venció el torneo pasado por un marcador de 0-3, ahora el partido por el título se definió en muerte súbita 3-2.



Esta victoria también significó la primera para los caballeros en una fase final ante el tiburón, bicampeón de la región.



El chileno reveló que la victoria se la debía a sus compañeros, quienes apoyaron desde un inicio su decisión de retirarse al finalizar el torneo.



"Tenía un deber grande con el equipo, hubiera sido triste no ganar el campeonato porque no hubiera podido cumplir con el deber a mis compañeros, que me apoyaron durante todo el torneo", señaló el jugador de 23 años.



Plugo fue junto con el argentino Leandro 'Newbie' Marcos, los dos jugadores de la plantilla actual que estuvieron desde la fundación de All Knights. Esta escuadra debutó en 2019 en el competitivo de League of Legends al convertirse en uno de los ocho equipos de la LLA.



"Ésta fue una final de estrategias, un duelo que se definió en el cuerpo técnico, más que un duelo de los jugadores. Las victorias de ambos tuvieron que ver con las composiciones de campeones" agregó.



El carrilero central comentó que ahora se dedicará a crear contenido y streamear en plataformas digitales, además de disfrutar tiempo con su familia.



"Tengo ganas de recuperar el tiempo perdido, salir con mis amigos, estar más tiempo con mi familia, hace mucho que no paseo con ella. Estoy muy feliz por retirarme de la mejor manera", concluyó. // EFE