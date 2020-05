El Team New Zealand vuelve a navegar

Otros Deportes

Sábado 2| 2:23 pm





El Emirates Team New Zealand, defensor del título en la 36ª Copa América, volvió a navegar en aguas de Auckland (Nueva Zelanda) tras recibir permiso gubernamental después de casi cinco semanas de paralización, debido al estado de alarma en el país por el COVID-19.



El primer monocasco AC75 del equipo 'Te Aihe' (el Delfín) volviendo del Indico tras ser enviado a Europa para competir en las Series Mundiales que iban a iniciarse en abril en Cagliari (Cerdeña) y qe fueron suspendidas, el barco se quedó a medio camino y no llegará de nuevo en Auckland hasta junio.



En esta situación y con el segundo AC75 en construcción, el equipo empleó su monocasco de prueba 'Te Kahu' (el Halcón) de 12 metros de eslora (40 pies), botado en enero de este año



El nivel 4 de emergencia por el COVID-19 que confinó Nueva Zelanda cinco semanas provocó un retraso total en todos los trabajos del equipo provocó que este se dirigiese al gobierno y al Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo para poder volver al agua, tra haberse rebajado el estado de alarma al nivel 3.



Después de recibir la autorización del gobierno, de la guardia costera y del capitán del puerto, se formó una tripulación de cuatro miembros al mando del campeón olímpico y mundial Peter Burling, que será el patrón en la Copa América y con varios técnicos en diversas lanchas de apoyo.



"Como tantas empresas, ha sido difícil dejar de hacerlo durante cinco semanas. Hemos trabajado muy duro para asegurarnos de que podemos trabajar en un entorno seguro. Todos aquí lo están tomando muy en serio ".



Todos los regatistas llevaban los nuevos dispositivos de seguridad que se han desarrollado durante las últimas dos semanas, las etiquetas de separación personal y rastreo de contacto, que envían una alarma cuando un tripulante está demasiado cerca de otro.



Las autoridades neozelandesas han considerado que los miembros del Team New Zealand son navegantes profesionales con una alta prioridad de seguridad y que la vuelta la agua es sensata ya que el equipo busca recuperar el tiempo perdido, actualmente un tema muy importante para cualquier sindicato en la cita mundial más importante del mundo en la vela de alta competición.



Grant Dalton, director general del equipo de Nueva Zelanda, comento que el cierre en el astillero donde se está construyendo el segundo monocasco AC75, que se utilizará para la defensa de la Copa América en Auckland en marzo de 2021 ha afectado mucho al equipo.



"Hemos perdido 7500 horas/hombre de trabajo, lo que equivale al 15 por ciento del tiempo de construcción y desde ahora se añadirán turnos de trabajo para recuperarlas", ha avanzado.



También ha añadido que, "pero igualmente importante son contar con los datos necesarios de comportamiento en el agua con el barco de pruebas para modificar los diseños e innovaciones del nuevo barco en construcción, por esto la vuela a la navegación es vital para esta fase de prueba y desarrollo".



La prueba realizada era clave para el Team New Zealand ya que el 'Luna Rossa' italiano había recibido un permiso de diez días para navegar con tripulación reducida de cinco miembros con su AC75, equipado con motores eléctricos para reemplazar los seis 'molinillos' (grinders) del barco, cumpliendo las normas de seguridad.



"No estamos haciendo entrenamiento deportivo competitivo, sino solo desarrollando y probando velas y soluciones técnicas para nuevos componentes. Ver un barco de 75 pies (22,90 metros) que navega a 40-45 nudos (72-84 km/h) con solo cinco tripulantes a bordo es impresionante", ha explicado Max Sirena, jefe del equipo italiano.



Mientras, la organización de la 36ª Copa América, nombró ayer al australiano Iain Murray, Director de la regata, cargo que ya ocupó en las ediciones de 2013 en San Francisco y 2017 en Bermudas. La española María Torrijo también está confirmada como Oficial Principal de Regatas, después de que en el verano de 2021 lo sea también de la vela en los JJ.OO. de Tokio. // EFE