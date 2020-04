La Vuelta a España cancela su salida desde los Países Bajos

Otros Deportes

Miércoles 29| 9:36 am





La edición 2020 de la Vuelta no saldrá de Holanda debido a los cambios del calendario obligados por la pandemia mundial causada por la COVID-19, por lo que los dirigentes del comité organizador de aquel país y de Unipublic ya negocian para retomar el proyecto en 2022.



La salida esperada en Holanda no tendrá lugar, ni las tres jornadas previstas en las regiones neerlandesas de Utrecht y Brabante Septentrional. El coronavirus obligó a cambiar el calendario inicial previsto para la salida de Utrecht el 14 de agosto y las autoridades holandesas consideraron que octubre y parte de noviembre no serían fechas idóneas para llevar a cabo el proyecto.



"El cambio de calendario suponía un cambio en el programa inicialmente previsto. A partir de ahí, valoramos detenidamente la situación con nuestros socios holandeses, con quienes hemos trabajado en absoluta armonía y en un clima de total colaboración; y todos llegamos a la misma conclusión: era imposible mantener la esencia del proyecto con estas nuevas condiciones", ha explicado Javier Guillén, director de la Vuelta.



Según Guillén, se trata de "una decisión complicada, que nunca quieres tomar, pero a la que nos hemos visto abocados por las complicadas circunstancias que estamos viviendo y que superan cualquier previsión o expectativa".



"El arranque de La Vuelta 20 desde Holanda era un proyecto que estaba planteado como una gran fiesta del verano. Ante la imposibilidad de asegurar el desarrollo previsto para la salida oficial de la prueba, con todas las garantías necesarias para un evento de estas características, las autoridades holandesas han preferido solicitar la cancelación de la salida oficial"



Martijn van Hulsteijn, director del comité organizador de La Vuelta Holanda, expresó su desencanto por la cancelación de la salida de la Vuelta en territorio neerlandés.



"Es una lástima, un chasco para todos. Tras el comunicado de la UCI con respecto a la reorganización del calendario ciclista, nos pusimos en contacto con todas las partes implicadas para valorar la posibilidad de organizar un evento de esta magnitud en otoño, pero llegamos a la conclusión de que era una tarea demasiado complicada. Dependemos de muchas infraestructuras y hay obras ya planificadas para esas fechas cuyo retraso tendría demasiado impacto para las ciudades".



Jan van Zanen, alcalde de Utrecht, también se refirió a la decepción que supone para su país la cancelación del evento ciclista.



"Nuestra intención era celebrar una gran fiesta española, haciendo partícipes a todos los municipios, pero nos resulta técnicamente imposible llevarla a cabo. La incertidumbre sobre el desarrollo y la evolución del coronavirus nos han obligado a tomar esta decisión. Una gran decepción, pero la salud es lo primero".



Unipublic y La Vuelta Holanda ya trabajan en la posibilidad de que los Países Bajos alberguen la salida oficial de la prueba en un futuro próximo. El punto de partida es que el país neerlandés acoja el arranque de La Vuelta en 2022, si bien no hay ninguna certeza. En ese sentido, Javier Guillén ha insistido en que retomar la salida desde Holanda es "una prioridad" para la organización.



"Hemos visto una ilusión y un grado de implicación altísimo. Es un placer trabajar así. Lo mínimo que podemos hacer es explorar desde ya la posibilidad de salir de los Países Bajos en un futuro próximo y confiamos en poder hacerlo lo antes posible"./ EFE