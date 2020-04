Isaac Alarcón se unirá a los entrenamientos de los Cowboys

Otros Deportes

El mexicano Isaac Alarcón, campeón mundial universitario en 2016, fue elegido por los Cowboys de Dallas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para unirse a sus entrenamientos de cara a la temporada 2020.



"¡Un mexicano a la NFL! Isaac Alarcón se ganó un lugar con los Cowboys después de haber mostrado un gran desempeño en el International Pathway Program. ¡Felicidades Isaac, a poner el nombre de México en alto!", informó la oficina mexicana de la Liga en redes sociales.



El liniero ofensivo formó parte del Programa Internacional de Jugadores de la Liga y su desempeño en éste llamó la atención de los cinco veces ganadores del Súper Tazón.



El jugador de 21 años perteneció en México a los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), una de las instituciones con mayor nivel en el fútbol americano.



Durante su paso por el deporte universitario mexicano, Alarcón ganó el campeonato nacional en 2016 y 2019 y fue seleccionado al equipo de estrellas del XLVI Tazón Azteca de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas.



"No quiero ser sólo un jugador de fútbol americano, quiero ser un ejemplo para mi país, quiero traer esperanza a los mexicanos. Si pudiera entrar a la NFL creo que todos empezarían a pensar que pueden lograr ese sueño y tal vez México pueda jugar en los más altos niveles también", comentó a NFL México.



El 'International Player Pathway' es la forma como la NFL descubre desde 2017 talento fuera de Estados Unidos y año con año, se va alternando entre las divisiones de las Conferencias.



De acuerdo con información de la Liga, el año pasado Máximo González representó a México en el turno del Este de la Americana, pero no convenció a ningún equipo.



Junto a Alarcón, otros tres jugadores extranjeros se unirán a los entrenamientos de equipos de la División Este de la Nacional.



"Los equipos tendrán a estos jugadores extranjeros en su lista hasta el final del campo de entrenamiento. Los jugadores serán elegibles para una exención internacional de escuadrón de prácticas, lo que le otorga al equipo un miembro adicional, no elegible para ser activado durante la temporada 2020", agregó la NFL México. EFE