Carlsen sucumbe ante Anish Giri

El noruego Magnus Carlsen, cuyo juego se aproxima cada día más a la infalibilidad de las computadoras, mostró este domingo sus humanas debilidades en la quinta ronda del torneo por internet que lleva su nombre al perder contra el penúltimo clasificado, el neerlandés Anish Giri, aunque sigue como líder.



A Giri le bastó con aprovechar un error fatal del campeón del mundo en la segunda partida y hacer tablas en los otros tres juegos para imponerse por 2,5 a 1,5 puntos, en el primer encuentro que gana después de cinco intentos fallidos.



Al estilo del madridista Raúl González después de marcar un gol en el Camp Nou, Giri, desde su residencia en Holanda, hizo el gesto de mandar callar a los aficionados y ejecutó algunos saltos de alegría en una escena que se pudo contemplar en el portal Chess24, organizador del torneo.



Carlsen continúa, no obstante, al frente de la general con 11 puntos, seguido del estadounidense Hikaru Nakamura (10), el chino Ding Liren y el estadounidense Fabiano Caruana (8), el francés Maxime Vachier-Lagrave y el ruso Ian Nepomniachtchi (5), Giri (4) y el iraní de 16 años Alireza Firouzja (3).



El torneo, se disputa a siete rondas, todos contra todos entre los ocho contendientes, mediante encuentros a cuatro partidas de 15 minutos por jugador (más 10 segundos de incremento por movimiento), en una primera fase que selecciona a los cuatro semifinalistas.



El "match" entre Giri -penúltimo con un solo punto- y el líder Carlsen presentaba, en teoría, pocos alicientes y la primera partida, unas tablas en 41 jugadas, aumentó esa sensación.



Pero el campeón del mundo también comete errores y algunos de dimensiones garrafales. En una variante Ragozin del gambito de dama declinado, Carlsen complicó la posición, que ofrecía peligrosos golpes tácticos y, pese a tener ventaja de tiempo, cometió un fallo de principiante: se dejó una torre y tuvo que abandonar en el 33.



Giri levantó un puño al estilo de Rafa Nadal. Llegaba a la tercera partida con ventaja en el marcador (1,5 a 0,5). Una nueva victoria tumbaba al campeón mundial, que jugó una Grunfeld y por momentos estuvo contra las cuerdas, pero entonces Giri se asustó, dejó escapar la posibilidad de encerrar el alfil negro en h8 y optó por una línea de tablas, que se firmaron al cabo de 70 movimientos.



Carlsen se vio en la insospechada tesitura de tener que ganar la cuarta para forzar el desempate, y Giri demostró que el rango de su rival no le amilanaba. Pese a que le bastaban unas tablas, jugó una siciliana y la línea más complicada de la variante Najdorf.



El campeón mundial no estaba en su mejor día: en apenas 16 movimientos, y obligado a ganar, estaba en posición muy inferior, aunque Giri prefirió entonces asegurarse el empate que le bastaba para obtener una prestigiosa victoria sobre el número uno mundial.



No solo el penúltimo, sino también el colista, el iraní Alireza Firouzja, resucitó en la quinta ronda y, como Giri, llegó a la cuarta partida de su encuentro con Vachier-Lagrave con ventaja en el marcador (1-2) y la opción de imponerse mediante unas tablas.



Después de empatar los dos primeros juegos, el adolescente iraní batió a MVL en el tercer juego, una nimzoindia, aprovechando que el francés le ofreció la columna A por la que corrió su peón hacia la séptima línea. En 32 jugadas Vachier-Lagrave se rindió, y Firouzja se dispuso, con blancas, a rematar la que podría ser su primer triunfo en el torneo.



El francés metió en apuros de tiempo a Firouzja y prolongó inútilmente la lucha en busca de un fallo que el joven iraní no cometió. Se acordaran tablas en 87 movimientos.



Este lunes se completa la quinta de las siete rondas con los encuentros Caruana-Nakamura y Nepomniachtchi-Ding Liren./ EFE