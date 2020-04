Nueva York registra cifra más baja de muertes del mes y perfila su reapertura

Otros Deportes

El estado de Nueva York, el más impactado por la pandemia de COVID-19 en EE.UU., registró este domingo su cifra de fallecidos diarios más baja del mes mientras sus autoridades perfilan una reapertura por fases que podría comenzar el 15 de mayo en las áreas menos afectadas, con empresas constructoras y manufactureras.



"Hemos vuelto a donde estábamos el 31 de marzo, antes de que empezara el dramático incremento en el número de casos", dijo hoy el gobernador Andrew Cuomo en su rueda de prensa diaria, en la que informó de 367 nuevos fallecidos (70 menos que el día anterior) y descensos en las hospitalizaciones, intubaciones y positivos.



Datos de la Universidad Johns Hopkins estiman que el estado reporta ya unos 288.000 casos y unas 22.000 muertes, 17.000 de ellas en la ciudad de Nueva York.



El gobernador perfiló unos planes de reapertura económica que podrían comenzar el 15 de mayo, cuando expira la orden ejecutiva de "pausa" para negocios no esenciales, pero subrayó que antes de eso las cifras de hospitalización deberán haber estado en descenso durante 14 días, como indican los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC).



La primera fase implicará a las empresas de construcción y manufactureras que tengan un "bajo riesgo" de contagio y la segunda requerirá un "análisis negocio por negocio" para determinar cuáles son más esenciales y "cómo pueden reabrir en esta nueva normalidad", tomando precauciones.



Entre fase y fase, agregó, se dejarán dos semanas de espacio para "controlar el efecto" de las medidas, ya que es el tiempo estimado de incubación del virus, y ver si se incrementa el ritmo de infección a través de las hospitalizaciones y las pruebas.



Cuomo destacó que la "coordinación multiestatal es vital" en el sur del estado, especialmente en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, porque sus ciudadanos "viven en un sitio y trabajan en otro", y habló en concreto de la reanudación de actividades de transporte, educativas, o en puntos de recreación como parques y playas.



El alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, esta mañana anunció que ha encargado a varios grupos de expertos idear una hoja de ruta de "recuperación justa" que prevé se extienda durante los próximos 20 meses de su Administración, y en las dos primeras semanas de mayo las autoridades trabajarán con diferentes sectores y comunidades.



Debido al fuerte impacto del coronavirus en el área de la ciudad de Nueva York, Cuomo estimó que la región del norte de del estado "probablemente pueda abrir más pronto" si sus indicadores siguen mejorando, y apuntó que habrá que tener en cuenta que las actividades no "traigan a gente" de otras zonas.



Por lo pronto, el gobernador declaró que quiere poner en funcionamiento los deportes porque "es una actividad que se puede ver en televisión" y no requiere de audiencia física, y reconoció que el sur de Nueva York "necesitará" poner en marcha actividades este verano por una cuestión "de cordura", con especial atención en vecindarios de renta baja.



EE.UU., el país más afectado por la pandemia de coronavirus en términos absolutos, se acerca al millón de casos confirmados, con 954.182, y ha contabilizado 54.175 fallecimientos, de acuerdo a los datos que recopila la Universidad Johns Hopkins./ EFE