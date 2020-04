Ciudad de México descarta toque de queda para reducir contagios por Covid-19

Otros Deportes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes la imposición de un "toque de queda" para combatir la propagación del COVID-19 y llamó a la ciudadanía a seguir con medidas preventivas como quedarse en casa.



Además, Sheinbaum descartó que los hospitales estén rebasados y apeló a la conciencia de la ciudadanía para evitar las congregaciones, principal fuente contagio.



"Hacemos un nuevo llamado a la ciudadanía a que se mantenga en casa. Esperamos la declaratoria de fase 3 (más activa en contagios) para dar otras indicaciones. Somos una ciudad democrática y no vamos hacer un toque de queda en la ciudad", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa virtual.



Destacó que los ciudadanos de la capital mexicana, tras semanas con distanciamiento social, están haciendo "un gran esfuerzo, es increíble", pero es necesario "un esfuerzo adicional" porque el objetivo fundamental es "no tener saturación en los hospitales".



Dijo que para cumplir ese cometido la mejor acción que las personas pueden cumplir con el distanciamiento social y "disminuir el contacto físico".



Y lamentó que sigan las congregaciones en ciertos puntos de la ciudad, recordando que ello extiende los contagios.



En la Ciudad de México "no vamos a llegar, como han llegado en otros estados del país, a multar la gente o a detenerla", reiteró.



Este domingo, los Gobiernos de los estados de Michoacán y Jalisco, oeste de México, anunciaron que a partir de este lunes iniciarán las medidas de aislamiento total de sus habitantes para intentar frenar la propagación de contagios por COVID-19.



De esta forma, los ciudadanos de ambos estados sin actividades esenciales no podrán salir a las calle y quienes incumplan serán detenidos y multados.



Sobre la saturación que han reportado algunos medios, la funcionaria explicó que las unidades médicas de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMV) integra hospitales de hasta seis diferentes organismos de gobierno, además de los de la Ciudad y Estado de México.



"Tenemos un 34 % de saturación y va ir creciendo de manera importante, pero también va crecer la capacidad instalada, según el incremento de casos", apuntó.



Indicó que los 54 hospitales del Valle de México tienen preparado su propio protocolo ante el alza de casos que se espera para las próximas semanas, con un pico máximo de contagios entre el 8 y el 10 de mayo.



Según datos del Gobierno de México, hasta el 19 de abril la ciudad registra 2.591 casos de contagio y 183 decesos.



Mientras que a nivel nacional hay 8.261 casos y 686 fallecidos./ EFE