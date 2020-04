Urán: Si no se corre el Tour sería una catástrofe

Otros Deportes

Domingo 19| 1:14 pm





El ciclista colombiano Rigoberto Urán, del EF Pro Cycling, consideró que sería "una catástrofe" que el Tour de Francia no pudiera disputarse en 2020 y auguró que, en caso de que se suspendiese la ronda gala, "de los 18 equipos sólo tres podrían sobrevivir".



En declaraciones a la federación colombiana de ciclismo, Rigoberto Urán mostró su preocupación por la "crisis económica" que puede azotar la disciplina debido a la pandemia.



"El ciclismo es un deporte pobre porque solamente es apoyado por las empresas. Si no se corre el Tour, sería una catástrofe. Por ejemplo, de los 18 equipos sólo tres podrían sobrevivir, a los otros les tocaría muy complicado. En este momento hay tres equipos fuertes económicamente", expuso el ciclista colombiano.



Rigoberto Urán confía en que el Tour de Francia, programado inicialmente del 27 de junio al 19 de julio, pueda disputarse finalmente entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.



El aplazamiento de la prueba fue acordado entre los organizadores y la Unión Ciclista Internacional, tras la decisión del Gobierno francés de impedir la celebración de eventos masivos antes de mediados de julio con el objetivo de luchar eficazmente contra la propagación del coronavirus.



"No es problema, porque agosto o septiembre es buen tiempo en Europa, es terminando el verano. El Mundial en septiembre tampoco es problema, pero ya en octubre cambia. Nosotros muchas veces hemos corrido Lombardía en octubre y, aunque estamos a nivel del mar, hace frío. Ya para esa época subir los Dolomitas es complicado, empieza a nevar. Y ni hablar en noviembre La Vuelta a España, haría más frío. Sé que las quieren salvar y es importante. Si nos dicen que corremos con frío, pues con frío, pero también habrá que esperar si todo está solucionado, si nos dejan viajar, si nos dejan entrar a Europa o si en Colombia nos dejan salir", reflexionó.



Urán aseguró que "va a ser difícil volver a la vida normal" tras la crisis sanitaria motivada por la COVID-19.



"Será un poco duro pero hay que continuar. Espero que todo se solucione, que se encuentre una vacuna, que las personas consigan empleo, que la economía mundial vuelva a estar bien, que aprendamos que hay que valorar todo: salir a la calle, a un bar a tomarse una cerveza, viajar. Son cosas normales y uno va a valorar mucho eso. Lo que uno espera es que todo vuelva a la normalidad", deseó. EFE