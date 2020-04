Equipo de softball venezolano causa sensación en los campos madrileños

Otros Deportes

Miércoles 15| 8:14 pm





No es sorpresa encontrar a diario noticias positivas que nos llenan de satisfacción y orgullo cuando de talento venezolano se trata, un aguerrido grupo de paisanos jugadores de la disciplina del softball, decidieron crear un equipo muy completo no solo en todos los sentidos del juego, sino que además, dejaron de lado la frase negativa "Venezolano no ayuda a otro venezolano en el extranjero" en esta divisa todos conforman una gran familia, donde la hermandad y la jocosidad que caracteriza al venezolano se hace presente en cada uno de sus encuentros.

Liderados por Ronald González y Eggly Martínez, junto con el gran apoyo de José Iborra y Luis Noguera, fueron reclutando peloteros hasta conformar un equipo poderoso tanto ofensivamente como defensivamente.

"Al principió teníamos nombre importante en el roster y no pensábamos que el equipo se iba engranar tan bién rápidamente y dar los resultados obtenidos tan tempranos" Dice Ronald González, máximo propulsor junto con Eggly Martinez.

El grupo es una combinación de jugadores veteranos con jóvenes, que logran esa perfecta combinación logrando una gran competitividad.

Tenemos nombres como Eggly Martínez exjugador profesional que estuvo con los Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, también perteneció a los Orioles de Baltimore en las ligas menores, Jacniel Cabrera que estuvo con el la granja de los Orioles De Baltimore en la República Dominicana.

Cabe resaltar el buen trabajo del cuerpo técnico como lo son Alirio Mazzei y José Iborra.

Otro punto clave de la divisa han sido las femeninas del equipo quienes han hecho excelente trabajo, Analysis Veitia, Yeirimit Gutiérrez ambas outfield, a ellas se unen una gran jugadora como lo es Sorangel Ledezma exintegrante de la selección de softball y béisbol de Venezuela, actualmente juega en la División de honor del softball de España y tercera allstar de la temporada pasada en dicha Liga.

El equipo Astros de Madrid ha logrado triunfar en diferentes torneos en Madrid, como las afueras han participado en importantes Campeonatos Internacionales.

Debemos resaltar es un triunfo único de un equipo conformado solamente por venezolanos residentes de Madrid en otra provincia o en otra ciudad.