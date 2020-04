La Vuelta acepta las nuevas fechas del calendario ciclístico

Otros Deportes

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, asume la entrada de la ronda en el otoño y espera que el calendario ciclista, con fechas exactas de salida y llegada, quede aclarado antes del 15 de mayo.



"Agradezco al Tour y la UCI la celeridad a la hora de ofrecer las nuevas fechas del calendario, una vez que el presidente Macron anunciara que quedaban suspendidos todos los eventos que implicaran una gran concentración de personas al menos hasta el 15 de julio", señala Guillén en un comunicado audiovisual.



Tras el comunicado de la UCI, que concreta que tras el Tour de Francia, que tendrá lugar del 29 de agosto al 20 de septiembre, irán por este orden Giro y Vuelta, Guillén celebró el hecho de poder ir confeccionando un calendario de fechas para las carreras.



"Ya podemos trabajar en el resto de fechas para las carreras hasta final de año. Nos debemos de mover todos, no tiene sentido en seguir en las mismas fechas del Tour de Francia. Después del Tour irá el Giro y luego la Vuelta, ya entrados en época de otoño".



Guillén recalcó que "aún no hay fechas exactas para el inicio y final de Giro y Vuelta, pero se han iniciado "conversaciones entre todos los operadores del ciclismo para buscar el encaje en el calendario".



"No hay fechas aún, pero el panorama ha quedado aclarado. Espero que antes del 15 de mayo quede resuelto el calendario ciclista"./ EFE