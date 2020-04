Piden protocolos para reanudar deportes

“Se necesita un protocolo conjunto”, dijo Casasco en una entrevista con The Associated Press. “Tanto a nivel nacional como europeo. Si hay una competición en juego, las reglas deben ser las mismas para todos y no sólo en el fútbol si no en todos los deportes profesionales”.

El protocolo elaborado por la Federación italiana inicia dividiendo a los jugadores en dos categorías. El Grupo 1 para aquellos que ya dieron positivo por el COVID-19 o que tuvieron síntomas asociados al virus. El Grupo 2 para aquellos que no han dado positivo, incluyendo deportistas que estuvieron en contacto con quienes dieron positivo pero que no presentan síntomas.//AP