NHL recibe solicitudes de ciudades neutrales para realizar la postemporada

Sábado 11| 9:16 am





Autoridades municipales de varias ciudades de Estados Unidos y Canadá han contactado con la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo (NHL) norteamericana para ofrecerle su infraestructura como posibles anfitriones de los playoffs en un lugar neutral, según el comisionado adjunto de la misma, Bill Daly.



Daly dijo que "tenemos personas que compilan la lista exhaustiva de lo que necesitaríamos de las instalaciones y evalúan algunas".



El comisionado admitió que "no puedo decir que hemos terminado de crear una lista (de sitios potenciales), y mucho menos la hemos reducido".



Se supo que entre las posibles sedes neutrales, donde probablemente se competiría en arenas vacías, sin aficionados, se encuentran Grand Forks (Dakota del Norte. EE.UU.), Manchester (Nueva Jersey, EE.UU.) y Saskatoon (Saskatchewan, Canadá).



Pero Daly afirmó que la NHL no ha podido estudiar qué sitios funcionarían.



El objetivo de la NHL es reanudar la campaña 2019-20, terminar la temporada regular y celebrar un torneo de playoffs.



La liga suspendió sus actividades el 12 de marzo, cuando restaban 189 partidos en su calendario de temporada regular, debido a la pandemia de coronavirus.



La temporada regular estaba programada para finalizar el 4 de abril, y los playoffs debían comenzar cuatro días después.



Daly señaló que no hay una fecha límite para que la NHL decida si hay tiempo de disputar los partidos de la temporada regular antes de los playoffs, en caso de que la competición se reanude.



"Estamos empezando a pensar en eso", comentó. "Es una especie de combinación de cosas, como cuándo podemos comenzar una temporada regular (2020-21) y cuánto tiempo necesitamos para una temporada baja, y luego cómo se ve el formato de playoffs, en términos de saber lo que necesitas para tener una temporada regular".



La NHL también está considerando qué significarían los partidos en sedes neutrales a la hora de garantizar la salud y la seguridad de los jugadores.



Daly manifestó que es demasiado pronto para determinar si los jugadores tendrían que viajar solos a los partidos de sedes neutrales o si podrían acudir acompañados de familiares.



"Los jugadores han estado protegidos con sus familias durante bastante tiempo, más de un mes", valoró Daly, quien agregó que, "por lo tanto, no creo que traer familias necesariamente aumente el riesgo, pero eso dependería de lo que nos digan las organizaciones de salud, lo que nos digan las autoridades y cuáles sean sus recomendaciones y mejores consejos".



"Desde nuestra perspectiva, la consideración primordial aquí es lo que es seguro y protegerá la salud y el bienestar de nuestros jugadores y, obviamente, del público en general. Puede que no esté en el calendario muy lejos, pero es una decisión que todavía no se ha tomado", concluyó./ EFE