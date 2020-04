Sainz: Prefiero un escenario con pocas carreras

La temporada no ha iniciado por la pandemia / Foto: cortesía

El español Carlos Sainz (McLaren), sexto en el pasado Mundial de Fórmula Uno, indicó a EFE en el transcurso de una rueda de prensa virtual, que prefiere ponerse "en el caso de que va a haber menos carreras" que irse "al escenario de tener que cancelar todo".



"Yo prefiero ponerme en el caso de que va a haber menos carreras que irme al escenario de tener que cancelar todo. Suspender la temporada sería un golpe duro y difícil de aceptar", respondió a Efe Sainz, de 25 años, que la pasada campaña logró su primer podio en F1, al acabar tercero el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo.



"Si la situación no se controla, sería totalmente comprensible, pero tendría unas consecuencias muy negativas para el deporte y todo lo que le rodea. Se pondrían muchos puestos de trabajo en riesgo y eso nunca es bueno", opinó el talentoso piloto madrileño, hijo del doble campeón mundial de rallys español -y triple ganador del Dakar- de idéntico nombre.



"Hay días que me levanto súper-optimista y pienso que esto se tiene que acabar pronto y luego hay días en los que la incertidumbre cuando ves las noticias te afecta más y eres un poco más pesimista", explicó.



"Es complicado estar todos los días animado y de buen humor, me pasa como a todo el mundo, pero es verdad que en general soy más optimista y confío en que volveremos a la normalidad más pronto que tarde", contestó a Efe Carlos Sainz este jueves. EFE