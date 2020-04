Woods y Mickelson se unen para jugar partido benéfico

Golf

Miércoles 22| 8:38 pm





Los golfistas Tigers Woods y Phil Mickelson junto con los mariscales de campo Tom Brady y Peyton Manning se han unido para disputar el próximo mes de mayo un partido benéfico de golf que ayude a los afectados por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a la cadena de televisión Turner Sports.



El partido que se denominará "The Match: Champions for Charity" será trasmitido en directo por la cadena TNT, posiblemente el fin de semana del Memorial Day, sin que haya espectadores en el campo y sin que todavía se conozca la sede, aunque todo apunta a que se de en algún lugar de Florida.



El propio Mickelson a través de Twitter mandó un mensaje en el que le expresaba a Woods y Brady que todo estaba ya en marcha de poder celebrarse el evento.



Los organizadores del evento desean que sea algo parecido a lo que se dio hace dos años cuando Woods y Mickelson protagonizaron el duelo "The Match", un recorrido de 18 hoyos en el que el ganador se llevaba todo el premio y que se disputó en Las Vegas (Nevada).



Se dio una jornada después del Día de Acción de Gracias y el triunfador fue Michelson que se llevó un premio de nueve millones de dólares.//EFE