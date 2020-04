Liverpool teme aglomeraciones de gente si el equipo gana la Premier

Premier League

Jueves 30| 11:26 am





El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, cree que si se reanuda la Premier League y la termina ganando el Liverpool no habrá forma de evitar que los aficionados formen aglomeraciones para celebrar el título.



Los clubes de la Premier League se reunirán este viernes para tratar el posible retorno de la competición a principios de junio, con la opción de que sea en una sede única y neutral.



"Hay mucha gente que no respetará que le digamos que no se acerque al campo", dijo Anderson a la cadena británica BBC. "Mucha gente vendrá a celebrarlo".



El temor del alcalde es que los aficionados del Liverpool se acerquen a Anfield a celebrar el que sería el primer título liguero de los 'Reds' en 30 años.



"Sería muy difícil para la policía tener a la gente lejos y que se mantuviese la distancia social si vienen a celebrar a Anfield".



A falta de ocho jornadas, el Liverpool es primero en la clasificación con 25 puntos de ventaja respecto al Manchester City./ EFE