Pochettino motivado por su nuevo proyecto

Premier League

Jueves 30| 9:29 am





El entrenador Mauricio Pochettino se mostró "motivado" por su siguiente proyecto, pero no descarta volver en el futuro al Tottenham Hotspur para acabar lo que no pudo hacer.



El argentino, en una entrevista con BT Sport, alimentó los rumores sobre un posible fichaje por el Newcastle United, club que se encuentra en las últimas etapas para la compra por parte de un consorcio de Arabia Saudí.



Pochettino no descartó volver en el futuro al Tottenham, equipo en el que estuvo cinco años, para acabar el trabajo, después de no conseguir levantar ningún trofeo en esa etapa.



"Fue un viaje emocionante que terminó de la manera que nadie quería. En el fondo de mi corazón estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Desde que me fui, mi sueño es volver y acabar el trabajo que no pudimos terminar. Estuvimos muy cerca de ganar la Premier League y la Champions", dijo el argentino.



"Pero por supuesto que quiero pasar páginas y ahora estoy motivado por mi nuevo proyecto", añadió. Según Pochettino, esta posible vuelta se podría producir en cinco o diez años quizás. "Antes de morir quiero entrenar al Tottenham", agregó./ EFE