Aston Villa rebaja su sueldo para ayudar ante el coronavirus

El Aston Villa anunció que los jugadores y técnicos de su primera plantilla tendrán un recorte de un veinticinco por ciento en sus salarios durante cuatro meses, como consecuencia de los efectos causados por la pandemia del coronavirus.



Los integrantes del plantel pretenden colaborar con la entidad, afectada por la crisis financiera, evitar así que recurra a un expediente de regulación temporal de empleo y mantener el sueldo de todos los empleados. No habrá despidos en el club de Birmingham.



Christian Purslow, director ejecutivo del club, anunció que "los jugadores y entrenadores del primer equipo, al igual que los directivos, han acordado una reducción del 25 por ciento de sus salarios durante cuatro meses para ayudar al club durante este período de incertidumbre con una revisión adicional que tendrá lugar al final de este período".



"Todo el personal que no sea de fútbol, a tiempo completo y parcial, mantendrá su puesto de trabajo y será pagado en su totalidad durante el cierre patronal. No habrá despidos", insistió.



"En medio de la pandemia de Covid 19 los pensamientos de todos en el Aston Villa están con aquellas familias que sufren pérdidas y el increíble personal sanitario que está arriesgando su propia seguridad para ayudar a tantos otros. El club sigue totalmente comprometido a servir a nuestras comunidades locales a través de la Fundación Aston Villa y queremos ayudar y garantizar que nuestra gente y nuestros recursos puedan utilizarse mientras no estamos jugando al fútbol", indicó el director ejecutivo.



"En consecuencia, hemos puesto todas nuestras instalaciones a disposición de las múltiples empresas que trabajan tan duro para proteger a las personas durante este tiempo de emergencia nacional. Me complace anunciar medidas para proteger los medios de vida de nuestro preciado personal y sus familias", añade el mandatario de la entidad.



El Aston Villa es el sexto club de la Premier que decide la rebaja salarial de sus jugadores tras West Ham, Arsenal, Southampton, Sheffield United y Watford./ EFE