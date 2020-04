Rashford invita a empleado de salud a un partido del United

Premier League

Jueves 16| 7:59 am





Marcus Rashford, delantero del Manchester United, ha invitado a un sanitario a un encuentro en Old Trafford al considerar a estos trabajadores "las verdaderas superestrellas" en la lucha contra el coronavirus.



El delantero inglés contestó a través de Twitter a un aficionado, miembro del NHS, servicio sanitario del Reino Unido, ofreciéndole dos entradas para un encuentro del Manchester United.



No es el primer acto solidario que Rashford realiza durante las últimas semanas. El atacante también recaudó más de 150.000 libras para que los niños de las escuelas británicas no se quedasen sin comida durante el tiempo que los colegios estén cerrados debido a la pandemia de coronavirus. EFE