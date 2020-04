Redknapp: Si Real Madrid o Barcelona vienen a por Kane, debería pensarlo

Premier League

Harry Redknapp, quien fuera entrenador de Harry Kane en el Tottenham Hotspur, dijo que si Barcelona o Real Madrid intentasen fichar al delantero inglés, este debería planteárselo.



Kane ha sido motivo de especulación en la prensa inglesa en los últimos días debido a un rumor que le acercaba al Manchester United, teoría que fue desmentida por el propio club.



Redknapp, entrenador de los 'Spurs' entre 2008 y 2012, dijo en la radio británica Talskport que, aunque sería un gran refuerzo para los Diablos Rojos, no le ve yendo a Mánchester en estos momentos.



"Encajaría a la perfección en el Manchester United y en cualquier equipo, pero ahora mismo el United no es mejor el Tottenham. No hay mucha diferencia entre ellos, están intentando meterse en Liga de Campeones", explicó el técnico.



"Pero si el Real Madrid o el Barcelona llaman a su puerta, debería considerar un traspaso", añadió.



Pese a estas especulaciones, Redknapp dejó claro que en estos momentos el futbolista pertenece al Tottenham Hotspur del duro negociador Daniel Levy y que solo una "oferta loca" con la que reconstruir el equipo pudiera hacerle plantearse su venta./ EFE