Morata: El de Anfield fue uno de los partidos más grandes que jamás viviré

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata consideró que la victoria por 2-3 ante el Liverpool inglés en Anfield Road, que les dio la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones, fue "uno de los partidos más grandes" que jamás vivirá en su carrera deportiva.



"Fue increíble, me estaba volviendo loco en el banquillo y mientras calentábamos. Sin duda uno de los partidos más grandes que jamás viviré", explicó Morata durante una serie preguntas de aficionados a los que respondió desde su perfil oficial en la red social Instagram.



El delantero madrileño, que salió del banquillo en la primera parte de la prórroga para sustituir al portugués Joao Félix, contribuyó con el último gol a la remontada del conjunto rojiblanco, que llegó a ese partido con un 1-0 favorable, perdió 1-0 en los 90 minutos, recibió otro gol al inicio de la prórroga, pero superó el 2-0 con dos goles de Marcos Llorente y uno de Morata (2-3).



Respecto a sus sensaciones tras marcar el tercer gol en los últimos instantes del encuentro, que supuso la sentencia a la eliminatoria, Morata admitió que es complicado describirlas.



"Es difícil de explicar muchas cosas, hay un vídeo en el que se puede ver perfectamente lo que pensábamos todos", aseguró, en referencia al vídeo de la celebración del 2-3 de todo el conjunto rojiblanco ante los seguidores atléticos trasladados a Liverpool para ese partido.



El '9' del Atlético aseguró que echa mucho de menos el fútbol y que espera "volver pronto" a la actividad, una vez las autoridades sanitarias permitan el regreso a los entrenamientos de los clubes profesionales.



"No te lo puedes imaginar (lo que echo de menos el fútbol) Cada día que pasa tengo más ganas de volver a ver a mis compañeros, de entrenar... Esperemos volver pronto", aseguró.



También repasó otras circunstancias de su carrera, como su paso por el Chelsea inglés, donde estuvo dos temporadas y media, y marcó 24 goles en 72 partidos. "En Londres todo el mundo nos trató genial, pero hay veces que las cosas se complican (lesiones) y no se encuentra la felicidad", señaló.



Preguntado por sus negocios -es socio de la cadena de pastelerías 'Manolo Bakes' y colabora en proyectos de moda con su mujer, la italiana Alice Campello-, explicó que "participa mucho" en ellos, pero también tiene "otros proyectos increíbles".



"Creo que es muy importante prepararnos par el día en el que tengamos 0 ingresos por parte del fútbol", añadió.



Un aficionado le preguntó si irá a Galicia en algún momento, cuestión que Morata aprovechó para dirigirse a su compañero en la selección Iago Aspas, delantero del Celta de Vigo. "Estoy deseando que Iago Aspas me invite a una mariscada", bromeó.



El delantero rojiblanco anunció recientemente que será padre por tercera vez de un niño, y también fue preguntado por si ya había decidido su nombre. "Tenemos varios nombres, al final decidirá la jefa (Alice Campello)", explicó./ EFE