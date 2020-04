Gotze comunica su adiós del Borussia Dortmund

Liga Alemana

Los días de Mario Gotze están contados en el Borussia Dortmund y es que ha sido el propio jugador el encargado de comunicar su deseo de no renovar su contrato con la escuadra aurinegra para la próxima temporada.

El atacante alemán de 27 años explicó, en declaraciones recogidas por ‘Evening Standard’, que después “de considerarlo intensamente, he decidido hacer un cambio de aires en mi carrera deportiva".

Gotze tiene buen cartel tanto en Inglaterra como en Italia. En la Premier League se dice que Everton, el West Ham o el Liverpool estarán pendientes; y en la Serie A se dice que el Inter de Milan podría hacerle una buena oferta.

"Me he tomado mi tiempo para dar este paso. Es una decisión importante para mi futuro deportivo y tengo muchas ganas de trabajar con Reza Fazeli y su agencia International Soccer Management (ISM). Su competencia profesional me ha convencido por completo. Lo que traerá el futuro solo se conocerá cuando haya un poco de normalidad en el mundo", concluyó.