Peseiro: Me gusta el juego ofensivo, pero quiero hacerlo con cabeza y sentido

José Peseiro tomó el testigo que le dejó Rafael Dudamel para hacerse cargo de la Vinotinto en este nuevo ciclo camino al Mundial de Catar 2022 y aunque aún no ha podido estrenarse en el campo, el estratega tiene claro que su equipo debe ser ofensivo, porque ese es el estilo de juego que prefiere, así lo expresó en el IG Live de Meridiano.

“El modelo que más me gusta jugar es 4-2-3-1. Depende de los jugadores que tengamos, porque a mí me gusta un juego ofensivo, pero quiero hacerlo con cabeza y con sentido. Para ir a un Mundial no hay que especular en los partidos”, comentó el técnico.

Aunque destacó que dependiendo de los rivales se puede variar el sistema, también resaltó que el objetivo se lograba con un juego ofensivo. “Cada entrenador tiene su filosofía, su método de entrenar… pero yo quiero estar presente para poder armar un buen estilo de juego en mi equipo”, acotó.

Debido a que el deporte en general se encuentra paralizado por el coronavirus, el estratega no ha podido trabajar con normalidad con los jugadores. Sin embargo, su deseo es “visitar los clubes y a las jugadores. Estar allí para verlos y evaluarlos mejor para tener a los máximos posibles en cuenta”.

Peseiro señaló que habló con un total de 44 jugadores, de ellos con 20 pudo conversar cara a cara, y a todos les preguntó sus preferencias con respecto a la posición de juego. No obstante al ser cuestionado por Yeferson Soteldo en particular, el técnico portugués indicó que lo había visto jugar “siempre detrás del delantero, pero como a todos los demás le pregunté si también le gustaba jugar en la banda, más pegado a la raya y así. Yo lo veo muy bien en cualquier posición de ataque”.

Al ser cuestionado sobre lo que debía ver en el jugador venezolano, el estratega luso resaltó que los dos aspectos más importantes para él eran su amor por la Vinotinto y su deseo por ayudar al equipo a ir al Mundial.

“Jugar para la Vinotinto es más importante que jugar en un club, pese a ser descendientes de extranjeros tienen que sentir el amor por Venezuela. Lo segundo es tener la ilusión de jugar un Mundial”, concluyó.