Niegan supuestas agresiones sexuales a jóvenes futbolistas de Haití

El presidente de la Federación Haitiana de Haití, Yves Jean Bart, negó las acusaciones de abuso sexual que supuestamente cometió contra varias jóvenes jugadoras en el Centro Nacional de Fútbol bajo su responsabilidad directa.



Jean Bart afirmó que tales acusaciones, difundidas por medios internacionales el jueves pasado, no están familiarizadas con el trabajo de vigilancia de ciertos sectores de la sociedad haitiana.



"¿Cómo se puede imaginar que a la cabeza de la federación haya un comportamiento favorable al abuso sexual de menores sin que éste sea denunciado ni en la opinión pública, ni en la prensa local, ni a nivel de las organizaciones de la sociedad civil que militan principalmente contra la violencia sexual contra las mujeres y las niñas?", dijo en un documento al que Efe tuvo acceso este sábado.



Medios internacionales atribuyen a fuentes en Haití asegurar que Jean Bart obligó a varias jugadoras que habían abandonado el centro a tener relaciones sexuales con él, incluida una que se vio obligada a abortar. Las presuntas agresiones habrían ocurrido en los últimos cinco años.



Sin embargo, el dirigente y periodista aseguró que él y los miembros de la federación siempre han sido inequívocos en su postura contra los delitos de abuso sexual y, más aún, contra los menores.



"Me duele mucho ver que la gente trata de asociar mi imagen, la de mi familia y la de la Federación de Fútbol de Haití con estas prácticas abominables. Esto es claramente una maniobra para desestabilizar a la federación, al presidente y a su familia", dijo Bart, que preside la federación desde el año 2000.



Describe estas acusaciones como "mentiras de fantasía" patrocinadas por los sectores mafiosos que quieren aprovecharse del éxito del fútbol haitiano para asaltar a la federación, pero también por personas que no pueden hacerse una idea de la magnitud de los esfuerzos realizados solo para manchar su imagen y su reputación.



"Este tipo de abuso sexual es casi imposible en nuestro centro dadas las estructuras físicas, los principios de educación y la continua toma de conciencia que hemos puesto en marcha, la presencia constante con los jóvenes, incluso en el dormitorio de su comunidad, de los supervisores y también de los trabajadores sociales, es realmente imposible", insiste.



Jean Bart afirma que también hay sanciones en caso de abuso o agresión sexual a través de una junta de supervisión y disciplina. Las normas de buena conducta en el Centro son conocidas por todos y las niñas que son admitidas conocen el recurso que pueden ejercer en caso de abuso o agresión sexual.



"Hablar de la amenaza de expulsión de los jóvenes del centro por negarse a obedecer las insinuaciones sexuales es un insulto a los entrenadores, a los padres e incluso a los jóvenes cuya formación se basa totalmente en la independencia de espíritu y la autoestima", abundó.



En se orden, consideró un "insulto" al pueblo haitiano afirmar que las atletas han sido obligadas a acceder a abusos sexuales, ya que los jóvenes que practican y viven en el centro que dirige la federación son adorados por la población.



"Yo no fomentaría tales prácticas en el fútbol haitiano, y mucho menos en el centro que está bajo mi responsabilidad. En caso de que existan estos casos, animaría a las niñas víctimas a presentar una denuncia ante la Federación de Fútbol de Haití y las autoridades judiciales del país", dijo.



La Solidarité des Femmes Haïtiennes (SOFA) y Kay Fanm, dos organistas feministas haitianas, exigen a las autoridades tomar todas las medidas necesarias para destituir a Jean Bart de la dirección de la Federación de Fútbol por las acusaciones de agresión sexual que pesan sobre él.



"Todos los que tengan pruebas en vídeo y documentos escritos deben colaborar para arrojar luz. La protección de las niñas y las mujeres en la sociedad es el deber de todo ciudadano", expresaron SOFA y Kay Fanm en una declaración conjunta emitida este sábado.



Las organizaciones piden "al Ministerio de Justicia que inicie una investigación nacional independiente con el apoyo de la sociedad civil para esclarecer todos los malos actos de los que se acusa a Jean Bart". // EFE